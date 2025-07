Более 600 популярных музыкантов подписали открытое письмо, в котором призвали коллег по всему миру не давать концерты в Израиле до тех пор, пока военные ЦАХАЛ не прекратят бомбить Палестину.

«Мы предлагаем вам выразить свою солидарность с народом Палестины. Нельзя молча соучаствовать в войне, которую ведет Израиль. Молчание не приведет сегодня ни к чему хорошему: жестокие и бесчеловечные бомбардировки Израиля по сектору Газа уже привели к 245 жертвам», – говорится в петиции.

В поддержку угнетаемых Израилем палестинцев высказались лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс, Серж Танкян из System of a Down, Джулиан Касабланкас из The Strokes, Терстон Мур из Sonic Youth, Black Thought and Questlove из The Roots, Chromeo, Николас Джаар, Noname, Оуэн Паллетт и другие.

Артисты подчеркивают, что миллионы палестинских беженцев лишены права вернуться к проживанию на своей родной земле, а израильское правительство претворяет в жизнь свой проект по этнической чистке палестинского народа.

Ранее известному американскому актеру и исполнителю роли Халка Марку Руффало пришлось извиниться за свои твиты, в которых содержалась критика преступлений Израиля против палестинцев.