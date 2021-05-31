Правоохранительные органы республики Марий Эл продолжают активную работу по привлечению россиян к ответственности за распространение запрещенного фильма в РФ «Чудеса Корана» (п. 873 Федерального списка экстремистских материалов), сообщает информационно-аналитический центр «Сова».

26 мая 2021 года республиканская прокуратура сообщила, что после проверки информации УФСБ по Марий Эл установлен факт распространения этого фильма в соцсети «ВКонтакте» жительницей Йошкар-Олы. Городской суд уже назначил ей наказание в виде административного штрафа. Постановление в законную силу пока не вступило, отметили в прокуратуре.

В апреле по аналогичной причине были осуждены еще двое жителей республики – Валеа Тахмазова и Иззатило Исаков. Оба пользователя соцсетей были оштрафованы на тысячу рублей каждый.

Фильм «Чудеса Корана» был внесен в федеральный список экстремистских материалов после принятого в апреле 2011 года решения Нефтеюганского городского суда (Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области). В федеральном списке он фигурирует под номером 873.

По мнению экспертов «Совы», фильм был признан экстремистским неправомерно.

«Мы не обнаружили в этом более чем двухчасовом историко-просветительском видеоматериале ни призывов к насилию, ни возбуждения ненависти, ни дискриминационных высказываний. Фильм выдержан в подчеркнуто уважительном тоне к иным религиям (хотя, разумеется, в нем утверждается превосходство ислама; обратное было бы странно). Тем не менее, российские суды уже неоднократно наказывали граждан за его распространение», – сообщается на сайте информационно-аналитического центра.