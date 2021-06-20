ПОЛИТИКА
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Античный Ксанф – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
Ксанф был крупнейшим и самым богатым городом Ликии. Найденная в нем ликийско-милийская стела позволила расшифровать ликийский язык, долгое время остававшийся загадкой для ученых. Наиболее значительными сооружениями Ксанфа считаются ликийские гробницы – высеченные в скалах и отдельно стоящие саркофаги. Самые известные из них – барельефы монумента гарпий и монумент нереид – были вывезены в XIX веке английским путешественником и находятся на данный момент в Британском музее. #Ксанф #Ликия #Турция
Античный Ксанф – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО / Others
20 июня 2021 г.
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