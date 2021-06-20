Античный Ксанф – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

Ксанф был крупнейшим и самым богатым городом Ликии. Найденная в нем ликийско-милийская стела позволила расшифровать ликийский язык, долгое время остававшийся загадкой для ученых. Наиболее значительными сооружениями Ксанфа считаются ликийские гробницы – высеченные в скалах и отдельно стоящие саркофаги. Самые известные из них – барельефы монумента гарпий и монумент нереид – были вывезены в XIX веке английским путешественником и находятся на данный момент в Британском музее. #Ксанф #Ликия #Турция