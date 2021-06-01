За первый квартал 2021 года государственный долг России вырос на ₽741,3 млрд и составил ₽19,7 трлн, говорится в докладе Счетной палаты. Это около 17% ВВП страны.

«По предварительным данным, за первый квартал 2021 года государственный долг РФ увеличился на ₽741 290,4 млн, или на 3,9%, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил ₽19 681 692,6 млн (17% прогнозируемого объема ВВП)», – пишут авторы доклада.

Внутренний долг за указанный период увеличился на ₽683 млрд (+4,6%), до ₽15,434 трлн. Его доля в общем объеме госдолга страны увеличилась с 77,9% до 78,4%.

Внешний долг России на 1 апреля составил $56,1 млрд, снизившись на $598,3 млн (–1,1%) по сравнению с данными на 1 января. При этом в рублевом эквиваленте внешний долг с начала года увеличился на ₽58,3 млрд (+1,4%) – до ₽4,247 трлн.

Расходы бюджета федерации на обслуживание госдолга за январь-март 2021 года выросли на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили ₽238,5 млрд, указывает Счетная палата.

В 2020 году государственный долг России увеличился на ₽5,4 трлн, до ₽18,99 трлн, – на 39,9% выше по сравнению с показателем 2019 года. На фоне пандемии коронавируса российское Министерство финансов значительно нарастило объем размещений облигаций федерального займа (ОФЗ).

В структуре внутреннего долга России по видам долговых обязательств преобладают ОФЗ-ПД со сроками погашения в 2021-2044 годах (59,8%), ОФЗ-ПК со сроками погашения в 2022-2034 годах (32%) и ОФЗ-ИН со сроками погашения в 2023-2030 годах (4,5%).

В апреле этого года США ввели санкции против российского госдолга, запретив своим компаниям приобретать российские ценные бумаги напрямую. Однако покупка их на вторичном рынке разрешена. Министр финансов Антон Силуанов сказал, что санкции США на госдолг России несут упущенную выгоду им самим.