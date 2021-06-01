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В Турции испытали прототип отечественной боевой бронированной машины
Прототип первой турецкой боевой бронированной машины, разработанной для сухопутных войск, успешно прошел испытания. 133 единицы ББМ оснастят современными системами вооружения и высокотехнологичным боевым оборудованием, что значительно повысит их срок эксплуатации, – написал в своем Twitter глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир. #прототип #Турция #ББМ
В Турции испытали прототип отечественной боевой бронированной машины / Others
1 июня 2021 г.
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