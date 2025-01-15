Президента Южной Кореи Юн Сок Еля задержали следователи, явившиеся в его резиденцию с ордером на арест. Об этом сообщают Reuters, The New York Times и агентство Yonhap.

Следователи, сопровождаемые полицейскими, подготовились к возможному сопротивлению — они принесли с собой лестницы, чтобы преодолеть баррикады. Однако сотрудники Службы безопасности президента и его сторонники не оказали сопротивления.

Юн Сок Ель находится под следствием по делу о введении военного положения 3 декабря. В течение 48 часов его допросят, после чего следователи могут запросить отдельный ордер на его официальный арест.

Президент назвал задержание незаконным. В видеообращении он заявил, что согласился на допрос, чтобы избежать «кровавой стычки» между своей охраной и полицией.

31 декабря суд Южной Кореи выдал ордер на арест Юн Сок Еля, обвинив его в мятеже за несколько часов военного положения в стране. Кроме того, суд санкционировал обыск президентской резиденции.

Первую попытку задержания 3 января сорвали сотрудники президентской охраны. После этого следователи добились повторного ордера и провели переговоры с личной охраной главы государства.

Ранее, 14 декабря, парламент Южной Кореи одобрил процедуру импичмента президента. Однако Конституционный суд пока не вынес окончательного решения, поэтому Юн Сок Ель сохраняет свой пост.