Украинская делегация по достоинству оценила реализацию программы сертификации «Безопасный туризм» в Турции, заявила глава госагентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив в интервью агентству Anadolu.

«Мы изучили работу отелей, получивших сертификат «Безопасный туризм». Нам понравилась эта инициатива, сертификат действительно работает», – отметила она.

Олеськив напомнила, что 2019 год стал самым успешным с точки зрения развития туризма между двумя странами: Турцию посетило 1,5 млн украинцев, а Украину – 300 тыс. турок. В 2020 году вопреки пандемии коронавируса Турцию посетил 1 миллион украинских туристов, что является очень хорошим показателем с учетом сокращения международных поездок, указала Олеськив.

«В свою очередь, из Турции в Украину в 2020 году прибыло 150 тыс. человек. Если взглянуть на другие страны, то это хороший показатель. Например, число туристов из Польши и Германии упало в четыре раза. Мы работаем над тем, чтобы украинцы имели возможность ездить в Турцию без ПЦР-теста и над улучшением возможностей для приезжающих в Украину турок. У нас есть шанс увеличить показатели взаимного турпотока в 2021 году», – сказала Олеськив.

При этом руководитель агентства выразила сомнение относительно возможности достижения новых рекордов в сфере туризма в текущем году на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Такая возможность, по мнению главы госагентства, может появиться в 2022 году. В частности, визит министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко в Турцию в апреле текущего года послужил началом для более тесного сотрудничества между странами.

«Украинская делегация посетила Анталью. Мы ознакомились с работой отелей, получивших сертификат «Безопасный туризм». Нам понравилась эта инициатива, сертификат действительно работает», – сказала Марьяна Олеськив. Она также сообщила о договоренности с Минздравом Украины, в соответствии с которой привитые от коронавируса лица могут прибывать в страну с сертификатом Всемирной организации здравоохранения без ПЦР теста. Данное решение ожидает одобрения кабмина страны.