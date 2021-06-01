За кампанией по дискредитации вакцины Pfizer/BioNTech может стоять пиар-агентство из Москвы, сообщает Deutsche Welle.

Некое агентство Fazze, якобы находящееся в Лондоне, рассылает популярным блогерам из Германии, Франции и даже Бразилии предложения о распространении фейковой информации о вакцине американо-германского производства.

Среди условий – преподнесение негативной информации о препарате в качестве собственного мнения. К письму прилагается таблица с данными, происхождение которых невозможно проверить. В ней приведены цифры, якобы свидетельствующие о более высоком уровне смертности среди привитых вакциной BioNTech/Pfizer, чем среди привитых вакцинами AstraZeneca и Johnson & Johnson.

При этом Fazze указывает, что оно является лишь посредником и не называет имя заказчика. Сами блогеры считают действия агентства «крайне неуклюжими».

После обнародования писем в сети Fazze стало объектом пристального внимания западных СМИ. Журналисты французского интернет-издания Numerama провели собственное расследование и выяснили, что по указанному в письме адресу 5 Percy Street в Лондоне нет никакого офиса пиар-агентства, а сама компания в принципе не зарегистрирована в Великобритании.

Другому французскому изданию – Le Monde – удалось получить адреса электронной почты, которые использовались для связи с одним из французских инфлюенсеров. Ныне недоступные аккаунты главы и руководителя отдела продаж агентства Fazze свидетельствуют о том, что фирма работала не из Лондона, а из Москвы.

Однако говорить о том, что за кампанией по дискредитации вакцины BioNTech/Pfizer действительно стоит Россия пока рано: в электронных письмах, разосланных блогерам, представители Fazze упоминают не российский «Спутник-V», а препарат AstraZeneca.

Тем не менее, 25 мая агентство закрыло свой сайт и сделало свой аккаунт в Instagram приватным.

В конце апреля Европейская служба внешних связей (EEAS) опубликовала доклад, согласно которому речь идет о «поддерживаемой властями России и Китая дезинформации» с целью подрыва доверия к «западным» вакцинам от коронавируса путем установления «необоснованной связи между вакцинацией и случаями смертей в Европе», а также с целью продвижения российских и китайских вакцин как более эффективных.