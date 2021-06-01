Данная статья является по сути дополнением к ранее опубликованной «Ногайцы Азербайджана и Армении». Но так как ногайско-азербайджанские связи выходят далеко за пределы двух упомянутых в прошлой публикации стран, я счел нужным заполнить этот пробел. Тем более, что эта тема для меня практически личная. Мое детство прошло в ауле Тукуй-Мектеб, где нашими соседями напротив была семья азербайджанца Дуниева Сакита Эльтифат Оглы. Он преподавал в школе историю и пользовался большим уважением в обществе, при том что оно было преимущественно ногайским. А однажды даже практически победил в выборах главы администрации в нашем ауле, уступив лишь в общем подсчете голосов по сельсовету, куда входил еще один аул. К сожалению, Сакит Ильтифатович недавно покинул этот мир, и я хотел бы посвятить эту статью его памяти…

Параллели в этногенезе

Итак, начать стоит с того, что в то время, как азербайджанцы являются одним из крупнейших огузских народов, в состав ногайского этноса также влилось немало огузских племен, таких как печенеги (канглы, кангар), торки (гузы), черные клобуки, туркмены. Их влияние существенно и за пределами родо-племенного сообщества. Так, каракулевые папахи или калпаки, общие для всех групп ногаев от Астрахани до Крыма и Буджака, являются наследием черных клобуков. Более того, сам ногайский язык является смешанным кипчако-огузским языком.

Российский лингвист и тюрколог Анна Дыбо приходит к выводу, что ранее ногайский язык имел куда больше огузских черт, чем сейчас, являясь западно-кипчакским по своей структуре. Многие эти черты по сей день сохранил ногайский диалект в Крыму. Современный же литературный ногайский язык, распространенный на Северном Кавказе, подвергся влиянию восточно-кипчакских языков.

В этногенезе азербайджанцев также приняли участие кипчакские племена – основные предки современных ногаев. В частности ряд исследователей указывает на кипчакское происхождение населения Газахского района Азербайджана.

Ранние межгосударственные взаимосвязи

Первые межгосударственные взаимосвязи между племенами, которые в будущем составят ногайский и азербайджанский народы, установились во времена хана Золотой Орды Берке и главой Ильханата Хулагу. Частично я затрагивал эту тему в статьях «Ногайское ханство на мировой арене» и «Народ Ногая: собирая осколки».

Дело в том, что Азербайджан, в частности Ширван и Арран, считался территорией джучидов, а значит должен был отойти Золотой Орде. Однако Хулагу взял под свой контроль эту территорию, а столицей своего государства сделал город Тебриз. Точкой невозврата стало убийство по приказу Хулагу багдадского халифа и уничтожение Багдада. Мусульманин Берке объявил следующее: «Он (Хулагу) разрушил все города мусульман, свергнул все дома мусульманских царей, не различал друзей и врагов и без совета с родичами уничтожил халифа. Ежели Господь Извечный поможет, я взыщу с него за кровь невинных». Война началась в 1262 году.

Берке назначил Ногая, юрт которого на Кавказе простирался вплоть до Дербента включительно, командовать наступлением на Азербайджан, а позже и сам возглавил войско. Со стороны ильханидов же командующим был Хулагу, а после смерти последнего его сын Абака-хан. После гибели Берке-хана в 1266 году, по данным Рашид-ад-Дина, Ногай и Абака заключили перемирие, достигнув «мира и согласия», а между их семьями даже был заключен династический брак.

Возглавивший через некоторое время Ильханат Газан-хан также считался союзником Ногая, на тот момент уже правителя своего собственного независимого государства. Так, Рашид-ад-Дин рассказывает о посольствах Ногая к Газан-хану, а после его смерти о приезде жены и сына Ногая Чопай-хатун и Турая, которых Газан-хан тепло принял.

Взаимосвязи в фольклоре

В фольклоре азербайджанцев также фигурируют ногайцы. К примеру «Сказка о китайской царевне Тор-Андук и ногайском царевиче Гиляфе», записанная со слов Ашик Курбан Али смотрителем Шушинского училища Гашим-беком Везировым в Карабахе была издана в 1930 году Азербайджанским государственным научно-исследовательским институтом.

В этом фольклорном произведении азербайджанцев Карабаха рассказывается о тяжелой и интересной судьбе хана Ногайского ханства Тимур Даша, его жены Алмас Бике и сына Гиляфа. Столицей Ногайского ханства указывается город Астрахань.

В сказке рассказывается о войне Ногайского ханства с Хорезмским шахом, о взаимоотношениях с вассальными ногаям черкесами и татарами, а также упоминается Барласское ханство.

Это во всех смыслах интереснейшее произведение, которое ждет своего исследователя, свидетельствует о тесных народных контактах между ногайцами и азербайджанцами.

Интерес вызывают и параллели в фольклорах двух народов, свидетельствующие об общих культурных элементах. К таким относится произведение «Ашик-Кериб», получившее широкую известность в перекладе М.Ю. Лермонтова и являющееся общим для турок, азербайджанцев, ногайцев и туркмен.

Так, советский ученый А.В. Попов в своей справке к «Этнографическому очерку ногайцев и туркменов» в 1958 году писал о работе Лермонтова: «Сличение народных вариантов азербайджанских, туркменских и ногайских произведений устного народного поэтического творчества с текстом лермонтовской сказки убеждает нас в том, что поэт подверг тщательной творческой обработке эти чудесные, вопиющие предания, воплотив их сюжеты в гармонически стройной, строгой и чеканной композиции».

Ногайцы и азербайджанцы в Грузии

Дело в том, что ногайскими переселенцами из крымско-кубанского рода Байдар основано село Байдари Марнеульского муниципалитета, края Квемо-Картли, относящееся к региону Борчалы, населенному азербайджанцами.

Официально потомки ногайцев в Борчалы также числятся азербайджанцами, однако они хранят память о своих корнях и даже поддерживают связь со своими соплеменниками – ногайцами из рода Байдар, проживающими на Кубани.

Ногайцы и азербайджанцы в Астрахани

Астрахань в конце XIX – начале XX века входила в тройку центров мусульманской жизни России, оспаривая лидерство с Казанью и Уфой. Ядром же мусульманской общины являлись астраханские юртовские ногайцы. Портовое расположение Астрахани на берегу Каспийского моря и пересечения торговых путей порождало прочные связи в том числе и с азербайджанцами, которые образовали в городе особый Гилянский двор со своей мечетью.

Постоянное население этого двора не было большим, в XVII веке оно составляло пару десятков человек, придерживавшихся шиитского направления ислама. Прочные брачные связи с местными мусульманами постепенно привели их к исповеданию ислама суннитского толка, после чего они уже окончательно слились с юртовскими ногайцами, растворившись в их среде.

Общая просветительская деятельность в Астрахани

После революции 1905 года в Российской Империи наметилась либерализация периодической печати, что в купе с распространением учения джадидизма сделала Астрахань важным центром для тюрко-мусульманской издательской деятельности. В 1906 году в Астрахани начинает издаваться первая тюрко-мусульманская газета «Борхане таракки» (Доказательство прогресса), основателем и редактором которой являлся азербайджанский меценат и религиозный деятель Мустафа Лутфи Измайлов Ширванский.

Газета издавалась на его личной типографии «Мизан» от лица созданного в том же году и возглавляемого Измайловым общества «Шурай Ислам». Им же позже стала издаваться газета «Хакъ» (Правда). Соратником Мустафы Лутфи стал ногайский просветитель Наджиб Гасри (Ногайлы), с которым они, возможно, познакомились еще в Стамбуле, где оба получали образование. Надо ли говорить, что в обеих газетах работало и печаталось большое количество ногайских авторов.

Деятельности этих и других астраханских просветителей стоит посвятить не одну статью, чем я надеюсь заняться в будущем.

Современность и перспективы

В современных реалиях наблюдается взаимный интерес ногайского и азербайджанского народов друг к другу. Так, в мае 2016 года в Москве молодежными организациями ногайцев, азербайджанцев, крымских татар, кумыков и карачаево-балкарцев было проведено мероприятие «Бирлик той» (Праздник Единства), где ногайцы подготовили презентационный ролик об азербайджанцах. Ногайцев представлял Союз ногайской молодежи, а азербайджанцев Молодежная азербайджанская организация «Oguzeli».

В марте же 2021 года в Баку была издана книга доктора исторических наук, заведующей кафедры Всеобщей истории и технологии преподавания истории Азербайджанского государственного педагогического университета Севиндж Алиевой «Noqay türkləri» (Ногайские тюрки) на азербайджанском языке, с подробным анализом политической истории ногайцев.

Все эти исторические параллели вкупе со взаимным интересом и территориальной близостью, а Азербайджан является ближайшим независимым тюркским государством для ногайцев, порождают перспективу широкого взаимовыгодного сотрудничества и братских связей в научной, культурной, общественной и экономической плоскостях.

В качестве примеров такого сотрудничества я хотел бы указать на несколько направлений. Во-первых, научно-культурное направление. Ногайские и азербайджанские академические круги могли бы проводить совместные исследования, в азербайджанских вузах могли бы выделяться квоты для ногайских студентов, а творческие коллективы взаимодействовать в своей плоскости.

Во-вторых, экономическое направление. Ногайский район Дагестана и соседние районы компактного проживания ногайцев на территории Ногайской степи являются крупным поставщиком мяса в Иран, такое же сотрудничество можно было бы наладить и с Азербайджаном.

В-третьих, сохранение общего наследия. Например, в данный момент историческая мечеть того самого Гилянского двора по какой-то причине находится в заброшенном состоянии. Воли Азербайджанской дипломатии было бы достаточно для того, чтобы запустить процесс ее восстановления и предоставления верующим для поклонения.

В-четвертых, общественное направление. Ногайские и азербайджанские общественные организации в России, Азербайджане и Турции проводят и могут проводить в будущем мероприятия, направленные на укрепление связей и взаимоподдержку двух народов.

Как видно из статьи, исторические взаимосвязи ногайского и азербайджанского народов имеют глубокие корни, в современности два этих народа проявляют друг к другу братский интерес, а перспективы имеют довольно широкий спектр, а значит их просто необходимо развивать.