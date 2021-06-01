В одной из школ Московской области уже в этом году будет внедрена система предиктивной безопасности, разработанная компанией «Для самых родных. Обнинск» совместно с партнерами «АИС Город» и «Интегра-С», входящими в Группу компаний «Союзинфотех», сообщают «Ведомости».

Основная задача комплекса – следить за безопасностью, контролировать состояние инфраструктуры школы и процесс питания детей.

Где именно будет тестироваться система – пока неизвестно. Сейчас идет инженерное обследование одной из гимназий на северо-западе Подмосковья, но окончательное решение – за губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Система состоит из умных камер, способных распознать нетипичное поведение ребенка или опасную ситуацию, такую как бег по коридору или катание по перилам, рассказывает заместитель директора по IT «АИС Город» Валерий Кандаулов.

«Если поведение ученика представляет угрозу ему или окружающим, в систему поступает сигнал, уведомляющий учителя и других ответственных сотрудников школы», – сказал Кандаулов.

Также нейронная сеть будет взаимодействовать с коммуникациями в помещении и информировать об угрозах здоровью детей: например, если датчики показывают высокую температуру, значит, там слишком жарко и это может привести к плохому самочувствию учеников.

В систему также входят и личный кабинет для родителей и учителей, рассказывает Кандаулов: «Из системы можно будет получать в том числе сводки по посещаемости занятий».

Замдиректора отметил, что при производстве комплекса использовались только российские технологии.

Ранее данная система была введена в эксплуатацию в городе Обнинск в лицее «Держава».