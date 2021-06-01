340 тысяч россиян утром 1 июня узнали, что остались без запланированного на первый месяц лета отдыха на турецком побережье – вдобавок к тем 500 тысячам, которым отменили туры на апрель и май. Решение о том, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно, было озвучено оперштабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в последний момент – поздно ночью 31 мая. И это только подлило масла в огонь. За еще один месяц простоя туристическая отрасль теряет 25 миллиардов рублей. Общую же стоимость убытков, включающих туры с 15 апреля по 30 июня, эксперты оценивают более чем в 54 млрд рублей и предупреждают: если туристы начнут требовать возврата этих денег, на рынке произойдут масштабные банкротства. СМИ, наблюдая настроение россиян в соцсетях и действия туристских ассоциаций, говорят: «Русский народ восстал: откройте двери!»

Открытые закрытые направления

«Для рядового россиянина открытие Турции – важный вопрос, – считает директор Центра политологических исследований финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. – Людям хочется отдохнуть летом, а российские курорты дорогостоящие и по соотношению цена-качество во многом не дотягивают до турецких». Но в Кремле, по его мнению, смотрят на ситуацию через совершенно иную призму, чем население. Более того, эксперт уверен: «Степень напряжения и недовольства людей из-за закрытия Турции недооценивается властью, которая принимает окончательные решения. То, что очевидно для наблюдателя внутри страны, отнюдь не очевидно для них».

Действительно, решение о продлении ограничений было принято Москвой несмотря на то, что Турции с момента приостановки авиасообщения удалось снизить темпы распространения коронавируса почти в 9 раз – с 60 тысяч случаев в сутки до 7 тысяч. В частности, по состоянию на 31 мая в стране было зафиксировано 6 493 новых случая. При этом Россия со 2 июня вдруг открыла авиасообщение с Великобританией, где, как известно, отмечается особый штамм инфекции, показывающий большую контагиозность (заразность), и где за последние две недели количество заболевших увеличилось на 80%.

Не менее странным выглядит и решение оперштаба о возобновлении рейсов и по другим направлениям, которые или не популярны у туристов, или вовсе закрыты для россиян. Например, Австрия, Венгрия, Маврикий, Люксембург смогут принять только отдельные категории граждан: для российских туристов эти страны остаются закрытыми. Ливан, Марокко, Хорватия будут рады русским путешественникам, но на определенных условиях. Правда, как говорят в Ассоциации туроператоров России (АТОР), у жаждущих летнего пляжного отдыха россиян эти страны вряд ли вызовут энтузиазм, поскольку рейсы возобновляются не в курортные города, а в удаленные от моря столицы. К тому же авиасообщение по этим направлениям будет осуществляться 1-2 раза в неделю, что, очевидно, скажется на стоимости билетов.

Эксперты на такое открытие границ Россией смотрят пессимистично и отмечают, что даже увеличение рейсов в другие страны не позволит компенсировать «турецкий» турпоток. Да, с 10 июня будет увеличено число рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербию, Беларусь и Германию. Но этого абсолютно недостаточно. «Выделение квот на Афины с четырех рейсов в неделю до восьми не обеспечит того спроса по Греции, который есть сейчас, – поясняет вице-президент АТОР Дмитрий Горин. – Два рейса в Загреб – тоже. Хорошо, что Хорватия открыта, но плохо, что в этом ассортименте нет Пулы, Дубровника и Сплита». Единственным позитивным открытием в АТОР считают Албанию, но и оно сомнительно: авиасообщение с ней также возможно всего один раз в неделю, к тому же она не может похвастаться большим номерным фондом, и «в любом случае не сможет даже частично заменить собой закрытые массовые направления, такие как Турция».

Два года без отдыха

«Русский народ восстал: откройте двери!» – статья с таким громким заголовком появилась в Türkiye Gazetesi. Статья справедливо рассказывает, что в социальных сетях миллионы людей фактически начали кампанию за отмену запрета на отдых, и ссылается на ряд заявлений от российских организаций туристического сектора. В частности, российская туристическая бизнес-ассоциация и президент Федерации туризма Андрей Федоров даже направляли петицию вице-премьеру России Татьяне Голиковой и президенту Ростуризма Зарине Догузовой.

Представители туристического бизнеса просили снять запрет на полеты в Турцию и разрешить продажу туров. «Мы должны платить налоги и вести свою деятельность, но мы не можем зарабатывать деньги при закрытых странах, – говорится в заявлении. – Большинство наших людей не отдыхало два года. Закрытие Турции и отсутствие альтернатив на этом маршруте выявило тот факт, что мы фактически не можем работать в этих условиях».

Ситуация на туристическом рынке осложняется еще и правовой неопределенностью, которая способна привести к коллапсу. Представитель одного из туроператоров объясняет: туристы, которые приобрели туры с 15 апреля до конца июня, после введения ограничений на полеты в Турцию имеют полное право требовать возврата денег за несостоявшийся отдых. Ведь на купленные в этом году путевки не распространяется постановление правительства, согласно которому в прошлом году туроператоры могли переносить туры без возврата средств. Но нынешние деньги туристов уже перечислены отелям, так что в реальности вернуть их будет крайне сложно.

Другими словами: туристическая отрасль в России держится сейчас на везении, что туристы пока не требуют массово немедленного возврата. «Если такие требования начнут поступать, не все туроператоры смогут их выполнить. Тогда на рынке с высокой долей вероятности возможны банкротства», – констатирует представитель одного из туроператоров.

Есть надежда

Россиянам, которые планировали провести отпуск в Турции в июне, придется либо переносить даты отдыха, либо менять маршрут поездки. Кстати, весной, по данным вице-президента АТОР Дмитрия Горина, «более 60% несостоявшихся туристов изменили сроки поездки» в Турцию, лишь 18% выбрали другие страны для путешествия и всего 15% решили отдохнуть в России, где местные курорты постоянно взвинчивают цены при откровенно низком уровне обслуживания. «Замену направления, – отмечает Горин, – делать крайне сложно, потому что после принятых решений популярных массовых направлений по состоянию на 1 июня не открыто. Из хорошего – ограничения не до 30 июня, а до 21. Это дает надежду, что эпидемиологическая обстановка за эти три недели улучшится, и Турция будет открыта».

Горин предположил, что ввиду отсутствия альтернатив большинство российских туристов снова перенесет сроки поездок в Турцию – либо на осень этого года, либо на 2022 год. Тем более что только так возможно отдохнуть без доплат, поскольку стоимость путевок на начало лета ниже, чем на июль и август.

Президент АТОР Майя Ломидзе выразила надежду, что график возобновления полетов с Турцией может быть установлен в конце месяца. Она отдельно отметила, что российские туристы с нетерпением ждут, что власти все же откроют Турцию в конце июня.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, который вместе с пресс-секретарем Эрдогана Ибрагимом Калыном и замминистра здравоохранения Толгой Толунаем провел в мае встречу с российскими коллегами, подчеркнул, что Турция предлагает своим туристам отдых без риска: «В настоящее время более 9 тысяч 800 объектов и транспортных средств включены в программу сертификатов безопасного туризма. Наша программа безопасного туризма будет продолжена и после эпидемии».