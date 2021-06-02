Более трети россиян (35%) имеют «финансовую подушку», следует из исследования холдинга «Ромир».

«На вопрос, имеете ли вы «финансовую подушку», 35% россиян ответили положительно: у 35% мужчин и 34% женщин есть сбережения. Более половины респондентов (65%) признались, что сбережений они не имеют», – говорится в отчете холдинга.

При этом для 31% населения минимальная сумма сбережений должна составлять ₽200 тыс. и больше. «Финансовая подушка» в размере от ₽100 тыс. до ₽200 тыс. приемлема для 21% граждан, от ₽60 тыс. до ₽100 тыс. – для 20% опрошенных.

В 2020 году какие-либо накопления отсутствовали у 63,6% россиян, причем опрос по заказу СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» был проведен еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.

К тому же, по данным исследования, большинство тех, кто имел накопления, истратили бы их в случае потери работы максимум за полгода.

В 2019 году ситуация со сбережениями была абсолютна аналогичной: по данным соцопросов «Левада-Центра», 65% российских семей не имели никаких сбережений. Этот показатель в принципе не меняется с 2012 года, подчеркивали социологи.

С результатами опроса тогда согласились в Кремле: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти цифры можно считать реальными.