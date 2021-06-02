В кибератаке на филиалы бразильской компании по производству мяса JBS в США и Австралии подозреваются хакеры из России, передает The Hill.

Хакерская атака на серверы крупнейшего в США производителя мяса JBS произошла 30 мая. Все заводы компании приостановили работу на предприятиях в Северной Америке и Австралии.

ФБР и Агентство по инфраструктурной кибербезопасности уже начали расследование инцидента.

«Белый дом напрямую взаимодействует с правительством России по вопросу кибератаки и хочет донести мысль, что ответственные страны не укрывают преступников-вымогателей», – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Жан-Пьер также отметила, что требование выкупа, которое получила компания, «пришло от преступной организации, вероятно, базирующейся в России».

JBS утверждает, что хакеры использовали те же программы, которые применялись при взломе американской системы трубопроводов Colonial Pipeline. Тогда Microsoft возложила ответственность на группировку с «российскими корнями» Nobelium.

По данным экономистов Bloomberg, кибератака привела к временному сокращению производства говядины в США на 20%.

Ранее стало известно о том, что JBS USA выплатит $5,5 млн в качестве компенсации уволенным сотрудникам, исповедующим ислам.

Мусульмане лишились рабочих мест из-за того, что, по словам руководства, делали «слишком долгие» перерывы для молитвы в месяц Рамадан.