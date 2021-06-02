После распада СССР на его месте образовались независимые государства со своим вектором внешней политики, своими предпочтениями и собственным курсом развития. В зависимости от исторической памяти и этнокультурной идентичности, молодые государства по-разному выбирали себе новые международные союзы. Кроме того, в развитии двусторонних отношений оказались заинтересованы и региональные лидеры, которым ранее препятствовал СССР. Одним из таких лидеров является Турция. Какие внешнеполитические приоритеты у Анкары на постсоветском пространстве?

Центральная Азия

Стремление Турции к большей вовлеченности в дела Центральноазиатского региона объясняется как языковым и культурно-историческим родством с тюркскими народами, так и политическим и экономическим прагматизмом. Применительно к Казахстану и Центральной Азии в целом мы можем наблюдать сегодня реализацию Анкарой концепции стратегической глубины, большой вклад в развитие которой внес экс-руководитель правящей в Турции Партии справедливости и развития, бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

Демонстрация Турцией готовности подставить «братское плечо» вызывает энтузиазм и одобрение не только в Центральноазиатском регионе, но и в ряде других стран, одновременно посылая обществам Казахстана и других государств Центральной Азии сигнал о наличии у Анкары соответствующего экономического потенциала.

Концепция стратегической глубины подразумевает создание вокруг Турции зоны интеграционного притяжения государств, ранее входивших в Османскую империю либо являющихся родственными туркам в этническом и языковом плане. Таким образом, приоритеты внешней политики Турции охватывают сегодня такие регионы, как Ближний и Средний Восток, Юго-Восточную Европу (Балканы), Кавказ и Центральную Азию.

В Концепции внешней политики Казахстана развитие отношений с Турцией формально не входит в перечень основных внешнеполитических приоритетов. Однако эта страна заинтересована в укреплении отношений со странами Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, Среднего и Ближнего Востока. Кроме того, в Концепции внешней политики Казахстана на 2020-2030 гг. говорится о важности активного участия в деятельности международных организаций в Азиатском регионе, включая участие в работе Организации исламского сотрудничества и Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Сегодня в Казахстане наблюдается ощутимый рост протурецких настроений, которые, впрочем, всегда здесь присутствовали в силу культурно-языковой близости народов. В рамках работы Тюркского совета проводятся заседания рабочих групп по энергетике, сотрудничеству в медийной и культурной сферах, вырабатывается общая позиция по отношению к международным вызовам. Через Тюркский совет предпринимаются шаги по экономическому и гуманитарному сближению Турции с Казахстаном и другими государствами Центральной Азии. Фактически Анкара и страны Центральной Азии стремятся к выстраиванию своего собственного, альтернативного «евразийского союза», который пока находится на ранней стадии развития.

Кыргызстан также рассматривает Турцию в качестве стратегического партнера. По мнению первого вице-премьера правительства Кыргызстана Кубатбека Боронова, Турция и Кыргызстан – близкие и родственные страны, которые объединяет общность культур и языков. Боронов подчеркнул, что во внешней политике Кыргызстана Турция является «приоритетной страной».

Турция придает большое значение отношениям с Таджикистаном и прилагает усилия для увеличения взаимного товарооборота и турецких инвестиций в эту страну. «Мы сделаем все возможное для увеличения взаимного товарооборота и турецких инвестиций в Таджикистан», – сказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе. По словам главы МИД, Турция уделяет большое внимание региональным связям и Таджикистан является важной частью этого процесса. Чавушоглу отметил, что стабильность региона важна для всех стран.

Турция с удовлетворением наблюдает за успешными шагами Туркменистана по развитию сотрудничества со странами Центральной Азии, а также за вкладом Ашхабада в диалог региона с неправительственными структурами и международными организациями – заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам конференции, посвященной 25-летию признания за Туркменистаном статуса «постоянно нейтрального государства». Эрдоган подчеркнул, что Анкара полна решимости к активному сотрудничеству с Ашхабадом. Президент Турции также акцентировал внимание на исторических связях между народами Турции и Туркменистана. Он отметил, что несмотря на пандемию, объем товарооборота между Турцией и Туркменистаном в 2020 году вырос на 18%.

Проводимый последние три года проактивный, открытый и прагматичный внешнеполитический курс Узбекистана способствовал значительному углублению и расширению сотрудничества с Турецкой Республикой. По итогам заседания Узбекско-Турецкого совета стратегического сотрудничества высшего уровня, о создании которого стороны договаривались еще в апреле 2018 г., президент Узбекистана Ш. Мирзиеев заявил, что оно открыло новую страницу в истории дружественных отношений. В свою очередь глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что отношения с Узбекистаном поднялись на уровень стратегического партнерства.

Кавказ

Особые отношения в данном регионе у Анкары и Баку. Еще бы, ведь и Турция и Азербайджан считают друг друга братьями. На уровне официальной политики есть даже этнофилософская концепция «один народ – две страны». Имеется в виду, что турки и азербайджанцы являются представителями одного этноса, который проживает в двух странах.

Все это влияет и на экономику. Вице-президент Турции Фуат Октай на очередном, девятом заседании Азербайджанско-турецкой межправительственной комиссии подчеркнул, что товарооборот между Азербайджаном и Турцией в 2020 году, вопреки ограничениям, накладываемым пандемией, вырос на 5% и достиг показателя в 4,6 миллиарда долларов. Октай также упомянул о стоящей перед странами задаче увеличить товарооборот Азербайджана и Турции до 15 миллиардов долларов: «Сегодня были обсуждены возможности сотрудничества в различных сферах, в том числе создание Турецко-азербайджанского инвестиционного фонда, партнерство в области ветровой и солнечной энергетики, совместная разработка месторождений». Стороны готовятся расширить сферу охвата торгового соглашения, а в будущем планируется заключить соглашение о свободной торговле.

Кроме того, Турция планирует инфраструктурный проект по строительству железнодорожной магистрали, соединяющей Турцию с Нахичеванской автономной республикой – анклавом Азербайджана, отделенным от него территорией Армении.

Ну и, конечно же, главное в двусторонних отношениях – это полнейшая поддержка Турции позиций Баку в вопросе Карабаха. Для России, старавшейся не допустить разгрома Армении в стратегически важном для нее регионе, был очень болезненным результат конфликта, в результате которого Армения проиграла. Вследствие победы Азербайджана роль Кремля на Южном Кавказе резко упала, и это уже начало отражаться на Кавказе, теперь уже Северном, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Кроме Азербайджана Турция поддерживает отношения и с Грузией. Во время официального визита в Турцию, начавшегося 3 марта, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выступил с инициативой по налаживанию интенсивного сотрудничества между тремя странами Южного Кавказа – Грузией, Азербайджаном и Арменией. «Мы предлагаем нашим соседям город Тбилиси как платформу для диалога», – заявил министр, уточнив, что имеет в виду налаживание отношений, ориентированных на развитие экономики, бизнеса и культуры. Инициатива Тбилиси явно связана с предложением президента Турции о создании платформы по стратегическому сотрудничеству шести стран региона – Турции, России, Ирана, Азербайджана, Грузии и, возможно, Армении. Почти сразу после выступления президента Грузии Саломе Зурабишвили глава МИДа Грузии Давид Залкалиани подчеркнул в специальном заявлении, что его страна «не станет участвовать в форматах, где представлена Россия».

Восточная Европа

Президент Беларуси Александр Лукашенко еще в 2019 году подчеркнул, что Турция – один из ключевых партнеров Беларуси в регионе, взаимодействию с этой страной придается большое значение. Основой белорусско-турецкого сотрудничества является экономика. Стороны во время переговоров определили приоритетные направления в области торговли и инвестиций, обсудили перспективы реализации совместных проектов в машиностроении, сельском хозяйстве, строительстве, финансах, химической и легкой промышленности.

«Для нас Турция является абсолютным приоритетом. Мы высоко ценим нашу дружбу и нацелены на дальнейшее продуктивное всестороннее взаимодействие. Мы всегда были нацелены на добрые отношения, соблюдали наши договоренности и, если обещали, чего бы нам ни стоило, всегда делали. Так будет впредь», – заверил президент Беларуси.

Республика Молдова – дружественная для Турецкой Республики страна, готовая постоянно развивать двусторонний диалог, заявила председатель парламента республики Молдовы Зинаида Гречаная на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Турецкой Республики Гюролом Сёкменсюэром. Спикер выразила благодарность за последовательную поддержку, оказываемую турецким государством Молдове в различных сферах, в том числе в контексте борьбы с COVID-19. Анкару и Кишинев связывает судьба гагаузов – малого этноса тюркского происхождения, исповедующего православие и проживающего на юге Молдовы.

Турция не признает аннексию Крыма Россией и поддерживает инициативу Украины по созданию «Крымской платформы», – об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Стамбул президента Украины Владимира Зеленского. Лидеры также договорились продолжать стратегическое партнерство, в частности в сфере обороны. Помимо других аспектов, Турция стала крайне важным партнером для Украины в сфере безопасности после 2014 года, после начала агрессии России и незаконной аннексии и оккупации Крымского полуострова.

Интересы Украины и Турции в Черноморском бассейне в вопросах безопасности совпадают, потому что обе страны не заинтересованы в росте напряженности и милитаризации в Черном море. У Турции и Украины похожие геополитические подходы в этом вопросе, равно как и в вопросе Крыма – считает политолог-международник из Турции Орхан Гафарлы.

Турция реально подтверждает своими делами претензии на статус и роль региональной сверхдержавы. Так, президент Эрдоган в своей идеологии и политике апеллирует к историческому прецеденту в лице Османской Империи – одного из мощнейших государственных образований в истории человечества, и представляется вполне логичным что Турция наращивает свое политическое влияние в странах бывшей Османской империи. Подводя итоги, можно заключить, что планомерные усилия Анкары активизируют энергичное проникновение Турции на пространство бывшего Советского Союза.