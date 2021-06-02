Министр по делам ислама, вакуфов, призыва и наставления Саудовской Аравии шейх Абдульазиз бин Абдуллах Аль аш-Шейх прокомментировал собственный указ о понижении допустимой громкости азана в мечетях королевства после потока критики со стороны консервативных саудовцев.

Глава ведомства пояснил, что решение приглушить звуки из мечетей было принято по многочисленным жалобам подданных – маленькие дети систематически лишались сна из-за громких трансляций.

«Тот, кто хочет молиться, не обязан ждать голоса имама – пусть приходит в мечеть заранее», – цитирует аш-Шейха Reuters. Он добавил, что для желающих послушать богослужения целиком есть специальные трансляции на нескольких саудовских телеканалах.

Изменения вступили в силу на фоне более широкой реформы роли религии в общественной жизни, которую проводит наследный принц Мухаммед бен Салман – фактический правитель Саудовской Аравии. Кронпринц ослабил некоторые строгие социальные ограничения, не допустив при этом политического инакомыслия.

Указ, предписывающий мечетям королевства возвещать азан через динамики на уровне громкости, не превышающем треть от максимальной громкости оборудования, был издан в прошлом месяце.

Это существенно ниже привычной для саудовских мечетей громкости азана. Кроме того, мечетям запретили транслировать через громкоговорители что-либо, кроме азана и икамата. Ранее культовые сооружения нередко транслировали богослужения целиком.

Новое предписание соответствует словам пророка Мухаммеда о недопустимости причинения верующими неудобств друг другу слишком громким чтением молитвы.

Однако пока слишком рано говорить о том, насколько четко соблюдаются новые правила. Четыре жителя Эр-Рияда признались Reuters, что в некоторых, но не во всех мечетях стало немного тише. По крайней мере, одна мечеть продолжила трансляцию всего богослужения с той же громкостью, что и раньше.