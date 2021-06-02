В реках республики Коми концентрация нефтепродуктов после утечки нефти из трубопровода компании «Лукойл» на реке Колве выше предельно допустимой до 500 раз, сообщает «Новая газета». Журналисты издания решили взять пробы воды в реках Колва и Печора.

Первая проба была взята 23 мая в Печоре, в 300 километрах от места аварии, вторая – 25 мая на Колве, в 160 километрах от места утечки нефти. Полученные пробы были направлены в лабораторию Испытательного центра МГУ.

В первом случае предельно допустимая концентрация нефтепродуктов составила 0,106 миллиграмма нефти на кубический дециметр воды, что вдвое выше нормы. Во втором случае концентрация оказалась в 500 раз выше предельно допустимой: 25 миллиграммов нефти на кубический дециметр воды.

В лаборатории, проводившей анализ, подчеркнули, что использование такойводы может оказать негативное влияние на деятельность рыбного хозяйства, а сброс такойводы в природные водоемы недопустим.

Председатель «Комитета спасения Печоры» Иван Иванов заявил, что природе и людям нанесен непоправимый вред.

«Думаю, что распределение загрязнения в реке идет неравномерно и для полноты картины надо учитывать особенности течения. Считаю: все, что было сделано для «ликвидации» последствий этого разлива, позволило уловить лишь доли нефти, сыграло чисто декоративную роль, мол, что-то делается. Рыба не стоит на месте и тоже кормиться заходит в места, куда прибивает течением и корм, и нефть», – сказал Иванов.

По его словам, необходимо серьезное научное исследование последствий. Эффективных методов тотальной очистки нет – только сама природа будет пытаться восстановиться «до следующего разлива», подчеркнул председатель комитета.

В то же время официальные лица Республики Коми, Ненецкого округа и нефтедобывающей компании утверждают, что сбор нефти находится в завершающей стадии, а сама река не опасна.

17 мая глава Коми Владимир Уйба заявил, что «больше каких-то таких серьезных мероприятий здесь не требуется», а два рубежа боновых заграждений на Колве «свою функцию выполнили». Их выставили 12 мая, сутки спустя после обнаружения разлива. «Лукойл-Коми» оценил объем вылившейся нефти в 100 тонн, уточнив, что в Колву попало только 9 из них.

В пресс-релизе компании «Лукойл-Коми» от 1 июня сообщается, что нефтепродукты на берегах Колвы обнаруживаются всего лишь из-за весеннего спада воды после половодья: «По той же причине незначительные проявления нефтепродуктов зафиксированы в береговой зоне Усинского района».

Следственный комитет России по Республике Коми возбудил уголовное дело о загрязнении вод, повлекшем причинение существенного вреда животному или растительному миру (ч. 1 ст. 250 УК). Прокуратура Коми сообщает, что «произошедшее в результате аварии загрязнение почвенно-растительного покрова и акватории рек (Колва и Уса) носит масштабный характер, а устранение последствий потребует длительного времени и значительных финансовых затрат».

Ранее уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК) после разлива нефти на реке Колве возбудил СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.