Россия сократила ежемесячные выплаты бойцам 8-й бригадой 5-го корпуса под командованием Ахмад аль-Ауда – бывшего командира оппозиционной группы «Шабаб ас-Сунна», который присоединился к революции в 2011 году. Москва пошла на такой шаг после того, как формирование, которое несколько лет напрямую управлялосьроссийским генералом и офицерами на различных уровнях командования, отказалось установить блокпосты в сирийской пустыне Бадиа,сообщает The Syrian Observer.

Эти посты должны были помочь в борьбе с «Исламским государством», которое до сих пор активно в этом районе.

«Военнослужащие не получали зарплату почти месяц», – сообщили Al-Souria Net источники, пожелавшие остаться анонимными.

Москва опиралась на силы бригады аль-Ауда со штаб-квартирой в городе Босра Аш-Шам в операциях в Центральной и Восточной Сирии в течение последних двух месяцев. Сами россияне перестали участвовать в боях после постоянных засад, которые организовывают в этом районе боевики ИГ.

По данным тех же источников, бывшие повстанцы из состава «Южного фронта», Сирийской свободной армии, которые вошли в состав бригады в 2018 году после «примирения», получали по $200 в месяц.

Однако, по данным источников научного сотрудника израильского аналитического центра «Форум регионального мышления» Елизаветы Цурковой, зарплаты бойцам 8 бригады были снижены не из-за своевольного поведения в пустынных районах Хомса, а из-за того, что они не разрешили режиму Башара Асада организовать голосование на так называемых президентских выборах в районах Юго-Западной Сирии и в Босра Аш-Шам в частности.