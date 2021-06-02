ПОЛИТИКА
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Инспектора, который выстрелил в голову 19-летнему азербайджанцу, арестовали на 2 месяца
Инспектора ГИБДД, который 28 мая в Новосибирске выстрелил в голову 19-летнему азербайджанцу Векилу Абдуллаеву, арестовали на два месяца. Его обвиняют сразу по двум статьям – «превышение должностных полномочий» (до 10 лет тюрьмы) и «причинение смерти по неосторожности» (до 2 лет тюрьмы). #Россия #ВекилАбдуллаев #застрелили
Инспектора, который выстрелил в голову 19-летнему азербайджанцу, арестовали на 2 месяца / Others
2 июня 2021 г.
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