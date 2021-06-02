Инспектора, который выстрелил в голову 19-летнему азербайджанцу, арестовали на 2 месяца

Инспектора ГИБДД, который 28 мая в Новосибирске выстрелил в голову 19-летнему азербайджанцу Векилу Абдуллаеву, арестовали на два месяца. Его обвиняют сразу по двум статьям – «превышение должностных полномочий» (до 10 лет тюрьмы) и «причинение смерти по неосторожности» (до 2 лет тюрьмы). #Россия #ВекилАбдуллаев #застрелили