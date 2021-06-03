Узбекская диаспора в США начала подготовку к строительству в Цинциннати (штат Огайо) соборной мечети имени Шейха Мухаммад Содика Мухаммада Юсуфа. С ходом подготовительных мероприятий уже ознакомилась делегация генерального консульства Узбекистана в Нью-Йорке.

В ходе визита был осуществлен осмотр территории, где в собственность узбекской организации Hamkor Uz Cincinati Association приобретен земельный участок площадью 2,7 гектара по адресу: 8665 State Route 48, Maineville, Ohio 45039.

Сейчас Hamkor Uz Cincinati Association объявила тендер среди архитектурных и строительных компаний штата Огайо на проектирование здания и подготовку проектно-сметной документации. «На территории комплекса будет располагаться основное здание для молитвы (рассчитан на 600-700 прихожан), вспомогательные сооружения (специальные помещения для совершения омовений и другие) и автостоянка более чем на 100 автомашин», – отмечает ИА «Дунё».

Также внутри комплекса будет располагаться офис диаспоральной организации Hamkor Uz Cincinati Association и классы для обучения детей соотечественников узбекскому языку и литературе. Финансирование проекта планируется осуществлять за счет денежных пожертвований, поступающих от узбекистанцев, пребывающих в США.

Отмечается, что по окончании строительства управление мусульман Узбекистана направит одного из имам-хатибов республики для проведения религиозного служения в мечети.

Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф – видный исламский ученый-богослов. После окончания бухарского медресе он поступил на третий курс в Ташкентский исламский институт имени Имама Бухари, который успешно окончил в 1975 году. Проработав в журнале «Мусульмане советского востока» год, поступил в ливийский исламский университет в Триполи, где бы лучшим студентом на своем курсе. В 1989 году Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф стал муфтием – главой Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана. Одновременно шейх был избран депутатом Верховного Совета СССР и стал первым муфтием независимого Узбекистана, напоминает IslamNews.ru.

В течение восьми лет он жил и работал сначала в Мекке, а затем в Ливии. В этот период времени были написаны шеститомный труд «Тафсири Хилал» и серия книг под названием «Хадисы и жизнь». По возвращении на родину Мухаммад Садык продолжил просветительскую деятельность. Его книги, посвященные исламскому вероучению и противодействию радикализму, приобрели большую популярность не только в Узбекистане, но и за его пределами. Основные труды шейха переведены на русский язык и изданы в России.