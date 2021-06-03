Сторонники идей превосходства белой расы, а не «Исламское государство» (ИГ) и сеть «Аль-Каида», представляют собой наибольшую террористическую угрозу для США, заявил американский президент Джо Байден, выступая в городе Талса (штат Оклахома) в 100-ю годовщину погромов против чернокожего населения, которые считаются самым кровопролитным эпизодом межрасового насилия в истории США.

«По данным разведывательного сообщества [США], террористическая деятельность движения превосходства белой расы является сегодня самой смертоносной угрозой для родины. Не ИГ, не «Аль-Каида», а движение превосходства белой расы», – подчеркнул глава Белого дома.

«Ненависть никогда не победить. Она только прячется, но дай ей немного кислорода, и этот небольшой объем кислорода приводит к появлению лидеров, и она выходит из своего укрытия, <...> будто никогда и не уходила. Мы можем и должны не предоставлять убежище ненависти», – отметил Байден.

Ранее глава государства поручил своей администрации ужесточить борьбу с внутренним экстремизмом и провести всеобъемлющую оценку рисков, которые несет это явление в связи с беспорядками, произошедшими в Конгрессе США в начале года.

Эксперты полагают, что американский белый национализм вышел на новый уровень в стране с появлением движения «альтернативных правых». Термин возник около 2010 года и набрал популярность накануне американских президентских выборов – 2016. Основными площадками распространения идеологии «альтернативных правых» стали форумы Reddit, 4chan.

В апреле в ходе выступления Байден предложил демократам и республиканцам прийти к консенсусу к первой годовщине смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицией. Смерть Флойда вызвала массовые протесты по всей стране. Протестующие поджигали машины и здания, грабили магазины. В десятках городов, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке, власти вводили комендантский час.