Между Израилем и ХАМАС 21 мая было достигнуто гуманитарное перемирие, которое завершило очередной этап израильско-палестинского противостояния. Посредником на переговорах выступил Египет.

С начала боевых действий, по данным представителей здравоохранения Газы, погибли 232 палестинца, включая 65 детей, и более 1900 были ранены в результате бомбардировок. Израиль заявил, что в стране от ракетных обстрелов погибли 12 человек, сотни людей получили ранения.

Главной отличительной особенностью этого этапа арабо-еврейского противостояния в Палестине стало участия израильских арабов, то есть граждан Израиля палестинского происхождения, в протестах против оккупации. К подобному развитию событий руководство Израиля оказалось абсолютно не готово, так как случилось это впервые в истории палестинского конфликта. В результате в Лоде правительство потеряло контроль над городом, после чего там был введен комендантский час.

Беспорядки и столкновения израильских арабов с полицией и израильтянами еврейского происхождения начались в других крупных городах и поселениях страны – Иерусалиме, Хайфе, Тверии, Акко, Умм-эль-Фахме, Бат-Яме, Яффо, Джиср-а-Зарка, Вади, Хадере и Беэр-Шеве. В конце концов арабы объявили забастовку, которая оказалась весьма эффективной.

За один день забастовки полки в магазинах опустели, начались сильные перебои в снабжении, строительная индустрия практически стала, большие проблемы начались в туристическом бизнесе и сфере здравоохранения.

Важно, что данные выступления израильских арабов происходили на фоне ракетных обстрелов израильской территории со стороны ХАМАС. То есть можно говорить, что на этом этапе израильские арабы выступили в поддержку ХАМАС и солидаризировались с ним, несмотря на то что ранее его методы и установки считались ими слишком радикальными.

Именно поэтому в ходе этого витка военной конфронтации с Израилем палестинскому сопротивлению удалось пробить информационную блокаду. Сейчас в рамках информационной войны Израилю уже не удается преподносить себя борцом с терроризмом, а пуски ракет по территории Израиля справедливо воспринимаются миром как акция самообороны.

В частности, на это обратили внимание многие военные эксперты. В частности, известный австрийский аналитик в военной сфере Том Купер указывал, что в число приоритетных целей ХАМАС входили прежде всего авиабазы Хацор и Хацерим, откуда производились боевые вылеты ВВС Израиля для нанесения ударов по сектору Газа. А также такие стратегические объекты, как международный аэропорт Бен-Гурион, электростанция в Ашкелоне, трубопровод Ашдод-Эйлат и др.

На результативности атак на военные объекты также был сделан акцент в комментариях официальных представителей ХАМАС. «Благодаря локальным возможностям, сопротивлению удалось достичь радиуса поражения ракетами в 250 километров с боеголовками весом более 250 килограммов, атакуя при этом важные объекты, такие как авиабаза Хацерим, с которой израильская авиация совершает налеты и наносит удары по Газе», – отметил Халед аль-Каддуми, официальный представитель движения в Иране.

В свою очередь те ракеты ХАМАС, которые упали на места потенциального массового скопления и проживания гражданских лиц, такие как жилые дома, магазины или кафе, были скорее результатами ошибок. Так, по мнению Купера, члены движения ХАМАС располагают примитивными средствами поражения и часто стреляют «на угад». Но факт остается фактом: ХАМАС и «Исламский джихад» «нацелены либо на объекты двойного назначения, либо на военные объекты Израиля».

Боевые действия теперь, особенно на фоне выступления израильских арабов, трактуются больше как война, прямой конфликт Израиля и Палестины, а не Израиля и террористических структур, действующих от лица палестинцев, и это важное изменение в плане информационного фона.

В случае очередного обострения конфликта Израилю будет все сложнее объяснять необходимость своих оперативных действий. Кроме того, само движение ХАМАС выбрало такой путь, что почти любая акция против палестинцев, где бы она ни проходила – в Иерусалиме или других районах, не связанных с сектором Газа, будет оцениваться хамасовцами как атака на всю Палестину в целом. То есть ХАМАС показал готовность активно действовать против любых проявлений израильской агрессии, где бы они ни происходили, и, соответственно, использовать механизмы противодействия.

Несмотря на успехи в прорыве палестинским сопротивлением информационной блокады, часто позиция «мусульманской улицы» в поддержку Палестины по-прежнему активно используется израильской пропагандой. Израиль делает акцент на том, что еврейское государство противостоит не палестинцам, а радикализму, который носит глобальный характер.

Собственно многие исламские активисты вольно или невольно и поддерживают этот нарратив, говоря исключительно о религиозном аспекте противостояния. В то же время в конфликте между Палестиной и Израилем пересекаются две проблемы.

Первая – это, безусловно, то, что вопрос Аль-Аксы и постоянных враждебных действий Израиля против мечети – вызов не только палестинцам, но и всем мусульманам. Как, собственно, и проблема принадлежности самого Аль-Кудса (Иерусалима) – это проблема всего исламского мира. Святыни Аль-Аксы и Аль-Кудс – это священные места для всех мусульман, как Мекка и Медина с их мечетями.

Но есть и вторая плоскость, что палестино-израильский конфликт – это не конфликт между мусульманами и евреями, так как палестинцы-христиане точно такая же часть палестинского народа, как и мусульмане. При том значительная часть, а не какая-то маргинальная. И палестинцы-христиане также всегда выступали в одном ряду с палестинцами-мусульманами против израильской оккупации.

Эти оба направления необходимо учитывать, и они не могут быть проигнорированы.

Что касается сугубо военных аспектов противостояния, то в ходе боевых действий Израилю так и не удалось уничтожить запасы и склады ракет ХАМАСа и «Исламского джихада». Их запуски продолжались вплоть до заключения перемирия и все указывало на то, что и производственные мощности, на которых эти ракеты производятся, способны выпускать новые партии этих вооружений.

Израильская система ПВО «Железный купол» с одной стороны показала, что по-прежнему может считаться надежным элементом борьбы с баллистическими целями. В то же время и она может быть преодолена, что показал ХАМАС, который добивался поражений целей, путем увеличения интенсивности запусков своих ракет.

При этом следует иметь в виду, что ракеты ХАМАС, собранные в Газе из подручных средств, весьма далеки от совершенства, но и они смогли нанести определенный ущерб. В связи с этим можно предположить, что в случае конфликта Израиля с «Хезболлой» или же интернациональными хомейнистскими группировками, обосновавшимися в сирийско-израильском пограничье и имеющими на вооружении широкий арсенал современных ракетных систем иранского производства, по всем параметрам превосходящих те, что находятся у хамасовцев, «Железный купол» может оказаться значительно менее эффективным.

Отказ Израиля от наземной операции, которая в определенный момент была объявлена, также может быть обусловлен опасениями Тель-Авива чрезмерных потерь от боевых действий на улицах Газы. Ввод войск мог быть произведен лишь в виде набега и также вряд ли бы привел к серьезному ослаблению ХАМАС. Наоборот, группировки Газы могли заявить о себя как о победителях в том случае, если бы им удалось нанести большие потери израильтянам, чтоб было весьма вероятно.

Оккупация же Газы израильскими силами в настоящее время представляется еще менее состоятельной, так как у ЦАХАЛ нет свободных сил для того, чтобы удерживать эти районы, ведя постоянную борьбу с городской герильей. В ином случае оказывались бы обнажены иные направления. Например, граница с Ливаном, чем мог бы воспользоваться Иран и «Хезболла».