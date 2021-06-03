После того, что в ночь на 3 июня основные оппозиционные партии Израиля объявили об историческом решении сформировать принципиально новое правительство, которое не будет включать Биньямина Нетаньяху и его партию «Ликуд», стало понятно, что впереди две непростых недели. Непростых не только с точки зрения сглаживания всех существующих между новыми партнерами противоречий, но и с позиции личной безопасности тех политиков, которые решили сказать «нет» бессменно занимавшему пост премьер-министра с 2012 года Нетаньяху. Оснований для того, чтобы переживать за свою жизнь и жизни своих близких, у членов коалиции за последние дни накопилось предостаточно.

Потребность в усиленной охране

Утром 3 июня разведсообщество Израиля проинформировало, что лидер партии «Ямина» Нафтали Беннетт, которому, как ожидается, предстоит по итогам создания правительства на два года получить в свое распоряжение кресло премьер-министра, был взят под усиленную охрану – из-за потока личных угроз в его адрес. К нему были приставлены сотрудники отдела личной безопасности Общей службы разведки (ШАБАК). Такое решение силового аппарата пошло вразрез с традиционным протоколом: сопровождение Беннет должен был получить только после того, как коалиционный план будет одобрен парламентом Израиля (Кнессетом): голосование назначено на 14 июня.

Однако, судя по всему, ситуацию вокруг бывшего соратника Нетаньяху, а ныне – одного из важнейших лидеров «сопротивления» – сочли экстраординарной.

Проблемы у Беннетта и одной из его важнейших соратниц Айелет Шакед начались еще на минувшей неделе, когда появились ранние признаки коалиционной сделки. Сообщалось, что функционеры получили тысячи личных сообщений, в которых содержались призывы не оказывать поддержку оппозиции и угрозы превратить жизнь депутатов и их близких в ад.

Особенно остро на себе это почувствовала Шакед: перед ее домом регулярно собирались разгневанные праворадикальные активисты. На этом фоне соратница Беннетта потребовала от органов безопасности Кнессета обеспечить ей надлежащий уровень охраны. В итоге Шакед удалось добиться того, что к ней приставили сопровождающих. Однако случаи в «Ямине» – всего лишь два эпизода в бесконечном сериале о «цивилизованности» израильской политики.

Лишить русскоязычных голоса

Угрозы докатились до вошедшей в коалицию партии «Наш дом – Израиль» экс-министра обороны Авигдора Либермана. В ее штаб звонили неизвестные, которые грозили «пустить пулю в сердце» партийного лидера, в то время как другой выразил надежду на то, что Либермана «прирежут». Об этих инцидентах проинформированы правоохранительные органы.

Выступая на днях на конференции, организованной Адвокатской коллегией Израиля, глава партии заметил: когда он видит «агрессивное давление» на членов коалиции, «которое убеждает органы безопасности обеспечить им пятый уровень охраны», то вспоминает «недавние картины с Капитолийского холма». «Я очень надеюсь, что этот кошмарный сценарий не осуществится у нас, – отметил Либерман. – Наибольший ущерб, нанесенный Нетаньяху Израилю, это разрушение израильского общества».

Особый оттенок ситуации придает то, что «Наш дом – Израиль» представляет интересы русскоязычных израильтян. С учетом того, что Нетаньяху и его однопартийцы сейчас, как становится очевидно, стремятся максимально делегитимизировать новую коалицию и выставить ее в наихудшем свете, под большим вопросом остается то, не приведет ли это к опасной фрагментации в израильском обществе, в том числе по критерию происхождения.

Агрессия Армии обороны (ЦАХАЛ) в отношении сектора Газа продемонстрировала высокий конфликтный потенциал, накопившийся между различными группами внутри сионистского государства. Как заметил Либерман, только часть израильтян «выполняет закон» и «ведет себя в соответствии с нормами правопорядка». «Остальные создали себе государство в государстве», – посетовал он.

Добрались до детей

Вопиющим случаем в истории с преследованием оппозиции в Израиле стала ситуация с членом партии МЕРЕЦ Тамар Зандберг, которая, как предполагается, станет министром экологии. Праворадикальные активисты забросали ее сообщениями о том, что ее ждут последствия в ответ на решение присоединиться к правительственной коалиции.

Отдельным поводом для обвинений стали всплывшие в социальных сетях домыслы, что Зандберг готова протащить через парламент законодательную инициативу, предполагающую тюремное наказание для членов хасидского движения «Хабад» за религиозную пропаганду среди несовершеннолетних.

Угрозы коснулись напрямую маленькой дочери депутата, в связи с чем Зандберг просто покинула свою квартиру, решив не искушать судьбу. Апогеем издевательств сторонников Нетаньяху над оппозиционным депутатом стало появление в соцсетях фейковой новости о ее смерти. В руководстве МЕРЕЦ назвали ситуацию вопиющей, однако подчеркнули, что знают, почему это происходит и кто именно за этим стоит.

Даже если к 14 июня новая коалиция устоит и пройдет утверждение в Кнессете, это не снимет вопрос о том, успокоятся ли ультраправые радикалы, возмущенные попыткой сместить «пожизненного» премьер-министра Израиля. Масштабы преследования, которое, вполне очевидно, поощряется Нетаньяху, говорят о глубокой эрозии израильской политической культуры.