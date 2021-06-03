Большая часть россиян согласны платить высокие налоги, если бедные люди при этом будут получать от государства больше поддержки, следует из данных опроса ВЦИОМ, которые приводит РБК.

Издание отмечает, что о готовности платить больше налогов заявили 54% россиян, в основном это люди в возрасте 60 лет и старше. Еще 28% считают, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый человек смог распоряжаться своими деньгами наилучшим для себя образом.

Согласие на более высокие налоги дали 45% опрошенных, которые хотят, чтобы госуслуги стали более качественными и доступными. Последнее условие не важно для 33% респондентов, которые хотели бы платить меньше.

Подавляющее большинство россиян (83%) выступает за прогрессивную шкалу налогообложения, при которой чем богаче человек, тем больший процент налога он должен платить. Еще 13% выступили за одинаковую налоговую ставку вне зависимости от дохода.

Опрос также показал, что россиян не настолько привлекает возможность влиять на распределение налоговых поступлений, чтобы платить в этом случае больше налогов. Так ответили 65% респондентов. Согласились платить больше налогов при возможности оказывать влияние на распределение поступлений 26%. При этом 81% участников исследования посчитали, что налоги необходимо платить государству в полном объеме. А 15% полагают, что если есть возможность, то лучше избежать этих платежей полностью или частично.

В апреле ВЦИОМ выяснил, что больше трети россиян (36%) считают действующие налоги чрезмерными. Как достаточное налоговое бремя охарактеризовали 52% опрошенных и лишь 1% заявили, что налоговое бремя недостаточно.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что решить проблему бедности в России можно только с помощью пособий для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он признал, что проблема бедности в России связана не столько с ценами, сколько с низкими доходами населения и с безработицей. Белоусов предложил решать этот вопрос системно, путем создания социального казначейства.