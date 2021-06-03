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Россияне согласны оплачивать более высокими налогами поддержку бедных
Более половины опрошенных ВЦИОМ граждан РФ согласились с тем, что налоги могут быть и высокими, если бедные люди за счет этого будут иметь более широкий доступ к бесплатным госуслугам
Россияне согласны оплачивать более высокими налогами поддержку бедных
Фото: РБК / Others
3 июня 2021 г.

Большая часть россиян согласны платить высокие налоги, если бедные люди при этом будут получать от государства больше поддержки, следует из данных опроса ВЦИОМ, которые приводит РБК.

Издание отмечает, что о готовности платить больше налогов заявили 54% россиян, в основном это люди в возрасте 60 лет и старше. Еще 28% считают, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый человек смог распоряжаться своими деньгами наилучшим для себя образом.

Согласие на более высокие налоги дали 45% опрошенных, которые хотят, чтобы госуслуги стали более качественными и доступными. Последнее условие не важно для 33% респондентов, которые хотели бы платить меньше.

Подавляющее большинство россиян (83%) выступает за прогрессивную шкалу налогообложения, при которой чем богаче человек, тем больший процент налога он должен платить. Еще 13% выступили за одинаковую налоговую ставку вне зависимости от дохода.

Опрос также показал, что россиян не настолько привлекает возможность влиять на распределение налоговых поступлений, чтобы платить в этом случае больше налогов. Так ответили 65% респондентов. Согласились платить больше налогов при возможности оказывать влияние на распределение поступлений 26%. При этом 81% участников исследования посчитали, что налоги необходимо платить государству в полном объеме. А 15% полагают, что если есть возможность, то лучше избежать этих платежей полностью или частично.

В апреле ВЦИОМ выяснил, что больше трети россиян (36%) считают действующие налоги чрезмерными. Как достаточное налоговое бремя охарактеризовали 52% опрошенных и лишь 1% заявили, что налоговое бремя недостаточно.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что решить проблему бедности в России можно только с помощью пособий для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он признал, что проблема бедности в России связана не столько с ценами, сколько с низкими доходами населения и с безработицей. Белоусов предложил решать этот вопрос системно, путем создания социального казначейства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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