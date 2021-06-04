ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль просит у США $1 млрд «срочной военной помощи»
Израиль просит у США дополнительно$1 миллиард в виде «срочной военной помощи» для восстановления своей системы противоракетной обороны «Железный купол» #Израиль #США #помощь
Израиль просит у США $1 млрд «срочной военной помощи» Description: Израиль просит у США дополнительно $1 миллиард в виде «срочной военной помощи» для восстановления своей системы противоракетной обороны «Железный купол». / Others
4 июня 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us