4 июня 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Израиль просит у США $1 млрд «срочной военной помощи»
Израиль просит у США дополнительно$1 миллиард в виде «срочной военной помощи» для восстановления своей системы противоракетной обороны «Железный купол» #Израиль #США #помощь
Израиль просит у США $1 млрд «срочной военной помощи» Description: Израиль просит у США дополнительно $1 миллиард в виде «срочной военной помощи» для восстановления своей системы противоракетной обороны «Железный купол». / Others
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