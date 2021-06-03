В Кыргызстане почти половина рожденных детей не имеют отцов, сообщила уполномоченная по правам ребенка Кыргызстана Жыпариса Рысбекова.

«У нас есть такие факты, что, например, в 2020 году родилось порядка 170 тыс. детей. Четверть новорожденных, это 22%, – дети матерей, которые не состоят в официальном браке. Они не регистрировали браки. Но есть факты, что 51% детей только зарегистрированы по совместному заявлению обоих родителей. А 49% только по заявлению матерей. Это однозначно говорит, что эти дети будут расти в семье без отца. Это плохая тенденция. Из всех рожденных детей почти половина не имеет отцов», – указала она.

По словам Рысбековой, за последние пять лет регистрация браков сократилась на 10%, при этом возросло число разводов – на 19%.

«Получается, дети будут проживать в неполной семье. Это тоже плохая тенденция. Есть факты, что родители по мусульманским обычаям заключают брак, но хорошо, что в последнее время их всех обязали регистрировать брак в ЗАГСе. Но есть случаи, когда у матери 4-5 детей, и в свидетельствах о рождении у них прочерки на месте отца. Обычно женщины рожают без мужа одного ребенка – двоих, у которых отец неизвестен. Но есть факты, когда 5-6 детей без отца», – заметила она.

Уполномоченная по правам ребенка Кыргызстана озвучила результаты исследований, которые однозначно констатируют: население республики к 2030 году начнет стареть.

«Дети, которые сегодня находятся в непростой ситуации, станут родителями, и мы не знаем, как это все будет происходить. Сегодняшние родители – это дети 90-х, которые выросли в тяжелые время. Это поколение сейчас стало родителями, и мы видим насилие в семьях, в том числе физическое, сексуальное», – сказала Рысбекова.

Кроме того, она сообщила, что выросли факты, когда дети сдают родителей в дома престарелых, хотя такое раньше могло случиться только с одинокими пожилыми людьми.