Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск на майском просветительском российском марафоне «Новое знание», который был организован структурами Кремля, вызвал интерес не только у школьников и студентов, перед которыми выступал, но и среди губернаторов. Российские чиновники тут же вышли в соцсети и две недели по очереди заявляли о своей готовности сотрудничать с миллиардером-новатором.

Затем случилась резкая тишина, а далее последовала смена мнений об изобретателе-магнате. 2 июня в Кремле заявили, что никто никого не одергивал.

Чем хвастались губернаторы?

21 мая американский предприниматель Илон Маск на российском форуме сделал много интересных прогнозов и заявлений, но самый большой резонанс получила только его довольно расплывчатая фраза: «У нас есть фабрика в Шанхае, также мы строим в Берлине, в Техасе, в Калифорнии, и мы хотим, чтобы у нас были заводы (по производству электромобилей – прим. ред.) в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем Россию».

В ответ на это главы регионов РФ один за другим стали публиковать посты в соцсетях, где сообщали Илону Маску преимущественно на английском, почему завод Tesla надо строить именно на вверенной им территории. Губернаторы вступили в настоящую борьбу и конкуренцию.

Быстрее всех отреагировал глава Калужской области Владислав Шапша. Он решил действовать через соцсеть «ВКонтакте» и наверняка: «Илон Маск на марафоне «Новое знание» анонсировал появление производства Tesla в России. Предлагаю открыть первый завод в Калужской области. Регион полностью готов к этому».

Губернатор отметил, что «Калужская область многое сделала для того, чтобы сформировать у себя автомобильный кластер»: в регионе уже работает три крупных автопроизводителя (заводы Volkswagen, PSA Peugeot Citroen и грузового Volvo). Он обратил внимание и на то, что условия Калужской области для инвесторов выгоднее, чем где-то еще.

«Московская область, безусловно, лучшее место для завода Tesla, - следом написал в своем Twitter глава Подмосковья Андрей Воробьев. - Лучшие кадры, безупречная логистика, производство Mercedes уже здесь! Мы найдем для вас идеальное место».

Не отстал от коллег и губернатор Удмуртии Александр Бречалов, который через Twitter обещал, что завод Tesla в регионе получит льготные условия. Отметив миллиардера Маска в публичном сообщении, чиновник уведомил его, что уже предусмотрено место для размещения гигафабрики.

«Welcome to Udmurtia! Площадка для вас готова!» – пригласил Маска Бречалов. А в разговоре с журналистами он отметил: «У нас делали легендарные «Москвичи» и автомобили «Иж». Сейчас мы поставили на поток выпуск «Лады Весты» и готовы запустить Tesla».

Владимирский руководитель Владимир Сипягин тоже прорекламировалсвой регион и даже подал идею Маску: «Ковровские предприятия – это мощь, на которую Tesla сможет уверенно опереться в России. Возьмем и электрические мотоциклы запустим в производство!». Правда, жители тут же стали писать в комментариях: «Да в область врачей с соседних регионов никакими пряниками затащить не могут, а тут прямо на Илона Маска замахнулись».

Почему все резко замолчали?

Твиты по данной теме также опубликовали руководители Орловский, Свердловской и других областей. В итоге инициативы местных властей решило поддержать даже федеральное министерство промышленности и торговли. Минпромторг мелочиться не стал и сразу пригласил Илона Маска для обсуждения деталей: «Дорогой Илон Маск, мы были рады узнать, что вы рассматриваете возможность строительства завода в России. Кстати, для локализованных производителей у нас действует ряд мер государственной поддержки. Приезжайте, обсудим», – говорилось в Twitter ведомства на английском языке.

«Мы разделяем вашу обеспокоенность проблемами климата, мы будем говорить на одном языке!», – только и успел обратиться к Илону Маску губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он оказался последним, кто заявил о готовности разместить в своем субъекте завод Tesla.

Ситуация изменилась внезапно. Источник в окружении ростовского губернатора поделился с «Октагоном», что указание перестать звать Маска в Россию поступило «в резкой форме», причем аналогичная просьба отправилась также и в другие регионы.

Вероятнее всего, считают эксперты, подобные инициативы и креатив чиновники теперь побоятся проявить еще долго.

Глава Минпромторга Денис Мантуров уже заявил, что не обсуждал с Маском строительство завода Tesla в России. А губернатор Калининградской области Антон Алиханов поделился мнением, что основатель компаний Tesla и Space X вряд ли способен предложить России нечто «гениальное» в сфере автопроизводства. «Что гениального там (в проектах изобретателя – прим. редакции) есть? Понятно, дизайн, маркетинг и все остальное. Я помню отчеты, насколько я понимаю, не самое прибыльное у него производство в его бизнес-империи», – высказался Алиханов.

Журналисты, правда, обратили внимание, что руководителю Калининградской области, который радеет за отечественный автопром, согласно имущественным декларациям, с 2018 года принадлежит автомобиль Volkswagen Tiguan, а до этого у него был Mitsubishi Outlander.

Реакция Кремля

Как пояснил инсайдер «Октагона», вначале по линии отдельных департаментов администрации президента к инициативе региональных руководителей найти применение Маску относились благосклонно. Но затем в сетях появились высказывания о неоднозначности стремительной реакции глав регионов. Некоторые даже увидели в этом лесть и угодничание американскому гражданину.

«Ситуация может быть интерпретирована как открытое заискивание российских региональных и промышленных лидеров перед американским капиталом. Не исключены негативные сравнения с Китаем, где официальные власти не предлагали бизнесмену каких-либо личных преференций, однако Тесла активно присутствует на китайском технологическом рынке сугубо по экономическим и инновационно-перспективным причинам», – цитировал телеграм-канал «Незыгарь» опрошенных экспертов.

В Кремле твиты глав регионов Маску официально посчитали мнением. «Каждый глава субъекта высказывал собственное мнение, – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и подчеркнул, что руководителей областей, которые вдруг резко замолчали, «никто не одергивал». «Здесь разные точки зрения у губернаторов. У каждого своя стратегия. А судить можно только по результатам и показателям регионов», – добавил он.

Между тем, среди политологов есть мнение, что возникшая ситуация – очередной просчет Кремля: через курируемую структуру АНО «Россия – страна возможностей» удалось пригласить на форум Илона Маска и организовать дискуссию с «вопросами из зала», однако для чего – так и осталось неясно.

«Звезду достали, что с ней делать так и не поняли», – отметилаприглашенный эксперт программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Татьяна Становая.

Что думают эксперты?

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто напоминает, что компания Tesla давно озвучивала планы выйти на российский рынок, но до этого ее останавливали острые политические противоречия между США и Россией: «Строить завод у нас Маск, конечно же, не будет, потому что наш рынок и даже все СНГ просто не сможет переварить те мощности, которые необходимы для его окупаемости».

По данным Моржаретто, в России спрос на электромобили небольшой и у нас нет «четкой государственной политики по субсидиям на производство и покупку электрокаров в силу противоречивых взглядов высокопоставленных чиновников на этот транспорт».

Даже при минимальной цене Tesla (например, в 5 млн рублей) такие машины смогут реализовываться не в большем количестве, чем те же Volvo, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. «То есть не более 10 тыс. автомобилей в год. Строить под такие объемы завод и уже тем более гигафабрику нецелесообразно. И потом Россия ничего не сможет предложить для такого завода в плане локализации комплектующих», – считает он.

По данным аналитического агентства «Автостат», в первом квартале 2021-го в России было продано 307 новых автомобилей на электротяге, что почти в 6 раз превосходит результат января-марта 2020 года. Самым популярным оказался Porsche Taycan, которых было продано 135 штук. Седан Tesla Model 3 купили всего 43 россиянина. Общий объем российского авторынка за первый квартал составил 387,3 тыс. автомобилей, что на 11,1 тыс. машин меньше, чем в январе-марте 2020 года, следует из данныхАссоциации европейского бизнеса.