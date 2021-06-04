Отель Otium Seven Seas в древнем портовом городе Сиде признан лучшей гостиницей в Турции, работающей по системе «все включено». К такому выводу пришли эксперты немецкого туристического онлайн-издания Travel Book.

По итогам опроса «25 лучших отелей с системой all inclusive» в Европе, проведенного изданием среди нескольких миллионов респондентов, шесть из 25 выбранных читателями гостиниц оказались турецкими. В рейтинге также оказались Sherwood Dreams Resort в Белеке, Xanadu Island в Бодруме и Sirene Belek Hotel.

Президент рабочей группы по туризму Антальи Реджеп Явуз заявил, что Турция – самая мощная страна в Европе, работающая по системе «все включено», а курортный город Анталья является в этом смысле самым важным направлением в мире.

В список также вошли места отдыха из Франции, Португалии, Испании, Черногории, Италии и Кипра.

27 мая в Турции рассказали об изменениях в системе «все включено». Речь идет о новшестве, введенном в большинстве отелей, – запрете отдыхающим самим накладывать себе еду, за них теперь это делают официанты. По словам мэра турецкого города Бодрума Ахмета Араса, ограничения могут сохраниться и после пандемии коронавируса. Однако речи о том, что отели Турции откажутся от all inclusive, не идет. Спекуляции на тему отмены системы возникают практически каждый год, однако эта информация каждый раз не находит подтверждений. Так, в мае 2020 года министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в интервью ТАСС сообщил о невозможности отмены систем «все включено» и «шведский стол» в стране в принципе.

Ранее TRT на русском писал, что граждане РФ в 2020-м активно приобретали турецкую недвижимость – на 23% чаще, чем в 2019-м. Основная доля спроса пришлась на жилье в Стамбуле, Аланье и Анталье, а также в престижных курортных зонах Фетхие и Бодрум. В Turk.Estate рассказали, что большинство покупателей-россиян – жители Московского региона, от них на пике спроса в октябре-ноябре 2020-го поступала почти половина заявок на приобретение недвижимости. Далее в списке идут Санкт-Петербург (9% запросов) и Екатеринбург (3%). В целом покупкой турецких объектов в ковидный год интересовались жители 260 российских городов и населенных пунктов.