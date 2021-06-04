Несмотря на поддержку отдельными европейскими странами позиции о самообороне Израиля, последний не смог заручиться безоговорочной поддержкой Запада, как это было при правлении Трампа. Последнее обострение в секторе Газа доказало, что, в целом выражая симпатию Израилю, США и Европа открыто озвучивают свои претензии к Тель-Авиву.

В первые дни перестрелок, когда на израильские города обрушились семь ракет, пущенных боевым крылом ХАМАС, Белый дом формально поддержал ответные удары по Газе. 10 мая, в день, когда премьер Биньямин Нетаньяху объявил об операции «Страж стен», и ЦАХАЛ начал наносить авиаудары по палестинскому анклаву, пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби заявил: «Сегодняшние атаки из Газы на Израиль неприемлемы. США поддерживают право Израиля на самооборону».

Более двусмысленно, но Европейский союз тоже встал на защиту еврейского государства. 12 мая Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил атаки ХАМАС. «Беспорядочные ракетные обстрелы со стороны ХАМАС и других палестинских группировок гражданских лиц в Израиле неприемлемы», – сказал испанец. Боррель признал «законную необходимость Израиля» защищать свое население, но призвал применять силу «пропорционально» и «сдержанно». Эти дипломатические увертюры никакой конкретики не несут.

В Тель-Авиве услышали то, что хотели услышать, и по сути восприняли заявления Кирби и Борреля в качестве оправдания бомбардировок Газы. Хотя не исключено, что и даже без поддержки США и ЕС Израиль все равно бы вел обстрелы палестинского анклава.

На десятый день горячей фазы конфликта, когда в секторе Газа образовались серьезные разрушения, соцсети облетели фото и видео масштабных развалин в Газе. В сети ходил ролик падающего здания бизнес-центра.

В этот момент Израиль попытался переключить общественное мнение мира на себя. С этой целью еврейское государство приняло у себя министров иностранных дел двух восточноевропейских стран и лидера ЕС. Главы МИД Чехии, Словакии и Германии побывали на месте взрыва ракеты, пущенной ХАМАС, в городе Петах-Тиква. Их пустили прямо к разрушениям.

Впечатленные развалинами министры трех стран Евросоюза тут же выразили солидарность с Израилем, поддержали его право на самооборону. «Мы верим, что боевые действия в скором времени завершатся, и туристы смогут вновь посещать Израиль», – сказал глава МИД Чехии.

Симпатии США и понимание ЕС позволили Израилю выдержать международное давление, которое на него пытались оказать Турция, ряд арабских стран, Иран и отчасти Россия. Из-за позиции Вашингтона в Совбезе ООН никак не могли собраться постоянные члены и принять резолюцию, призывающую к миру. Нетаньяху начал готовиться к наземной операции.

Опыт предыдущих таких авантюр показал, что они стоят огромных человеческих жертв. В самой кровопролитной операции «Рубеж обороны» погибли 2100 палестинцев, из которых 516 были дети, а 283 женщины. В другой операции «Литой свинец» (2008 года) погибли 1,4 палестинцев, половина из которых была мирными жителями.

Для Нетаньяху было важно показать силу, чтобы решить свои внутриполитические задачи. По итогам последних парламентских выборов его партия «Ликуд» так и не смогла сформировать правительство. После отказа Нетаньяху создать правящую коалицию это право президент Израиля Реувен Ривлин передал лидеру оппозиционной партии «Еш Атид» Яиру Лапиду.

Если последний в итоге (о достижении коалиционного соглашения уже объявлено, осталось получить одобрение в Кнессете) тоже потерпит неудачу, придется провести пятые подряд досрочные парламентские выборы. На них у Нетаньяху может быть еще меньше шансов на победу, так как в последний раз он шел ноздря в ноздрю с «Кахоль-лаван» Бени Ганца. Однако победа в операции против «палестинских террористов» могла бы поднять авторитет Биби и гарантировать ему отрыв от ближайших преследователей.

К огорчению Нетаньяху, США не дали ему на танках войти в Газу. Джозеф Байден, как пишут СМИ, за время конфликта шесть раз позвонил израильскому премьеру и в частном порядке убеждал остановить операцию. Из того, что известно официально, 20 мая американский президент в разговоре с Нетаньяху выразил надежду на деэскалацию и сказал: «Мы считаем, что Израиль сейчас находится в положении, чтобы начать сворачивать конфликт».

Де-факто это было требование остановить военные действие. И действительно, на следующий день ХАМАС и Израиль договорились о полугодовом перемирии. Формальным посредником выступил Каир, но на деле решающее влияние оказала позиция Вашингтона. Евросоюз поддержал эту инициативу.

Вообще можно заметить, что ЕС в ближневосточном урегулировании не проявляет большой инициативы, а идет в фарватере США. Да, при Трампе европейцы были недовольны его односторонними шагами, но ничего с переносом посольства сделать не смогли. Если этот вопрос был бы для них важен, они добивались бы от Байдена отказа от признания Иерусалима столицей Израиля.

Перемирие в Газе установилось из-за давления США, а не Евросоюза. И последнее заявление главы Евросовета Шарля Мишеля от 25 мая о поддержке перемирия и приверженности принципу «двух государств» стало квинтэссенцией выступлений Байдена и его госсекретаря Энтони Блинкена, заявившего недавно о том, что ближневосточное урегулирование возможно лишь при создании государства Палестина.

Как бы то ни было, даже если в своей позиции ЕС действует с оглядкой на США, их коллективное давление на Израиль после угрозы наземной операции и требование о «двух государствах» стоит рассматривать как позитивный шаг в урегулировании застарелого конфликта.