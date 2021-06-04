В конце 1995 года Россия наконец нащупала то дно, за которым маячил окончательный распад. Уже случились теракт в Буденновске, проигранная война в Чечне и убийство Листьева, а впереди были выборы с непредсказуемым для правящих элит результатом. У правительства не было денег на социальную поддержку ядерного электората, да и вообще практически ни на что.

Первая волна приватизации обогатила кого угодно, только не бюджет страны. Но в собственности у государства оставалась еще примерно половина советского наследия, так что новая распродажа была неизбежной, вопрос касался только того, когда и в каких формах ее проводить.

Почти никакого мошенничества

Идею проведения нового этапа приватизации впервые озвучил американский бизнесмен с русскими корнями Борис Йордан. В мае 1995 года он учредил и возглавил инвестиционный банк «Ренессанс Капитал». Позже его партнером по бизнесу стал олигарх Владимир Потанин, но отношения они поддерживали и до этого.

Именно Потанин, возглавлявший на тот момент «ОНЭКСИМ-банк», взял на себя роль человека, который внушит эту идею российскому руководству. Предложение с одобрением встретили тогдашний первый вице-премьер Анатолий Чубайс и вице-премьер Олег Сосковец, которые вынесли вопрос на обсуждение кабинета министров. В Итоге президент Борис Ельцин подписал необходимые указы, а курировал вопрос от имени правительства глава Госкомимущества Альфред Кох.

Суть самих аукционов была довольно проста. Государство брало кредит в крупном коммерческом банке, оставляя тому в качестве залога принадлежащий ему пакет акций того или иного предприятия. Предметом собственно торгов было то, сколько денег готова выплатить структура за определенный актив. Затем, если в установленные сроки правительство не выплачивало долг, акции переходили в собственность банка.

Схема немного противоречила уже принятому законодательству, согласно которому кредитор по основному обязательству имел право получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества, но никак не стать собственником этого имущества автоматически. То есть он мог продать имущество с публичных торгов и лишь если те окажутся несостоявшимися, получал право оставить предмет залога за собой.

Однако эту схему изящно обошли. Кроме кредитного договора и договора залога заключался также договор комиссии с банком-победителем. Тот получал право распоряжения залогом, в том числе и его продажи. Таким образом удавалось избежать лишней судебной волокиты.

В качестве активов, которые было готово заложить государство, предлагались крупные производители нефти и металлов, а также два пароходства. Не все они находились в хорошей финансовой ситуации, но потенциал окупаемости вложений был заведомо огромным.

Как все прошло

Всего в ноябре-декабре провели 12 залоговых аукционов. Все они были больше похожи на договорные матчи: под каждый актив были свои интересанты, а торги если и были, то больше для видимости.

Например, Михаила Ходорковского, владевшего на тот момент банком «МЕНАТЕП», интересовал недавно созданный холдинг «Юкос» – вторая по величине нефтяная компания в России и одна из из богатейших по запасам в мире. На торги выставили 45 процентов акций со стартовой ценой 150 миллионов долларов. Разумеется, это было в разы меньше их реальной стоимости, но подобное занижение наблюдалось во всех залоговых аукционах.

Ходорковский обозначил, что другим сторонам лучше не претендовать на участие в торгах. Тем не менее, 8 декабря консорциум из «Инкомбанка», «Альфа-банка» и банка «Российский кредит» предложил за акции «Юкоса» 350 миллионов долларов, то есть в два с лишним раза больше стартовой цены.

Они бы победили, но структурой, ведавшей регистрацией заявок на участие в аукционе по продаже «Юкоса», был «МЕНАТЕП». В итоге он не принял заявку по формальным основаниям, а победителем аукциона стала фирма-однодневка, принадлежавшая этому же банку. Итоговая цена составила 159 миллионов.

Подобным же образом сложилась судьба другого актива – самого жирного куска госсобственности из предложенных. Им был «Норильский Никель», завладеть которым пожелал Владимир Потанин. Контрольный пакет в 51 процент акций продавался за смешные относительно реальной стоимости 170 миллионов долларов.

Лучшее предложение поступило от компании «Конт», представлявшей интересы банка «Российский кредит». Но регистрацию заявок на участие в аукционе проводил, о чудо, потанинский «ОНЭКСИМ-банк». И он отказал «Конту» на основании недостаточной финансовой обеспеченности. В итоге «Норильский Никель» купил сам «ОНЭКСИМ-банк» за 170,1 миллиона долларов – то есть всего на сто тысяч выше стартовой цены.

Обокрасть дважды

Подобное происходило в каждом случае. В итоге бюджет получил чуть менее 890 миллионов долларов, а государство лишилось активов на десятки, если не сотни миллиардов.

Разумеется, ни по одному из договоров Россия не исполнила свои обязательства, и пакеты акций остались в частных руках. Самые крупные активы получили «ОНЭКСИМ-банк» и «МЕНАТЕП». Кое-что досталось и другим крупным финансовым структурам. А Новороссийское морское пароходство и АО «Нафта-Москва» фактически выкупили у государства свои же акции.

Но самое забавное заключалось в том, что накануне торгов правительство Российской Федерации открыло в упомянутых банках счета, положив туда примерно те же суммы, за которые потом и продало свои активы. Таким образом, фактически это был очередной сезон аттракциона невиданной щедрости, в ходе которого советское наследие оказывалось в частных руках практически бесплатно. Договорные аукционы с ничтожными стартовыми суммами и заранее известными результатами были лишь ширмой, которая, впрочем, не особенно смогла кого-либо обмануть.

К чему все это привело

Несмотря на то, что Россия в результате очередного этапа так и осталась нищей и плохо управляемой страной, многие участники этой истории достигли своих целей.В 1996 году состоялись выборы президента, на которых победил Борис Ельцин. Вряд ли это была честная победа, но иной результат не устроил бы новый правящий класс. Потом были и некоторый экономический рост, и дефолт 1998 года, и новое тысячелетие с новым президентом, и еще несколько волн передела собственности.

Борис Йордан продолжает занимать должность президента Акционерного Общества «Группа Ренессанс Страхование». Помимо этого, с 2013 года он является совладельцем и руководителем компании «Curaleaf», занимающейся легальным производством медицинской и рекреационной марихуаны в США. В 2019 году аналитическое агентство «Bloomberg» включило его в список 50 наиболее влиятельных людей мира.

Анатолий Чубайс еще сыграл несколько крупных ролей в современной российской истории. За его плечами — и ликвидация крупнейшей госмонополии РАО «ЕЭС», и создание «Роснано», пост директора которого он покинул лишь недавно. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» и четырьмя благодарностями Президента России. Сейчас он – спецпредставитель президента по связям с международными организациями и курируют перевод страны на безуглеродную энергетику.

Олег Сосковец в настоящее время занимает должность президента Ассоциации финансово-промышленных групп и Российского союза товаропроизводителей.

Михаил Ходорковский попал в опалу после знаменитого «Дела Юкоса». Отсидев в тюрьме, он эмигрировал из страны и в настоящее время выступает в качестве одного из наиболее заметных деятелей оппозиции.

Владимир Потанин продолжает руководить «Норильским никелем». По состоянию на июнь 2020 года Потанин с состоянием 24,0 млрд долларов занимал 49 строчку в списке самых богатых людей мира и первую – в России.