Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде создать реестр лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), сообщает «Укринформ».

Об этом говорится в законопроекте «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», текст которого появился на сайте парламента.

Если закон будет принят Радой, то лицам, официально отнесенным к олигархам, будет запрещено делать взносы (прямо или через других лиц) в бюджеты политических партий, быть покупателем или бенефициаром покупателя в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Государственные служащие должны будут подавать декларации о контактах с олигархом или его представителем. Эта норма будет касаться президента, председателя парламента и его заместителей, депутатов, членов правительства и других. Олигарх и его представители перед началом встречи с госслужащим должны будут предупреждать о факте включения в реестр олигархов. Декларацию о контактах нужно будет подавать через сайт Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не позднее следующего дня после встречи, указав дату и место встречи и краткое содержание разговора. За неподачу декларации грозит политическая или дисциплинарная ответственность.

Доступ к реестру олигархов должен обеспечиваться круглосуточно; реестр будет размещен на сайте СНБО. Он будет содержать: решение СНБО и обстоятельства, обосновывающие принятие такого решения; фамилию, имя и отчество лица; декларации о контактах с лицом и его представителями.

В конце мая во время пресс-конференции по итогам двух лет на посту президента Зеленский сказал, что видит одним из приоритетов своей деятельности «построение страны без олигархов… страны для 40 млн [граждан], а не для «сотни Forbes» [самых богатых украинцев]». Снижение влияния олигархов на власть было одним из предвыборных обещаний Зеленского.