Всю жизнь придется копить на покупку квартиры жителям Тувы, полжизни – Карачаево-Черкесии и республики Алтай. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Для составления рэнкинга АКРА приняло ряд допущений: житель субъекта РФ получает среднедушевой денежный доход в регионе проживания, цены и доходы фиксируются на каждый момент оценки. Кроме того, агентство использовали допущение, что жители тех или иных субъектов потребляют только фиксированный набор товаров и услуг, рассчитываемый в стоимостном выражении для каждого субъекта РФ, а все неиспользованные средства от дохода идут на накопление суммы, необходимой для покупки квартиры. В качестве объекта покупки АКРА рассматривало квартиру на вторичном рынке условной площадью 33 квадратных метра, поскольку она более доступна для граждан, чем жилье в новостройке.

Среди остальных регионов СКФО: в Кабардино-Балкарии (18 лет), в Ставропольском крае (16 лет), в Чечне (15 лет), в Северной Осетии (14 лет) и в Дагестане (11 лет).

В числе лидеров по возможности накопить на однокомнатную квартиру на вторичном рынке оказались Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Там на эти цели потребуется три года. Пять лет придется откладывать деньги на квартиру в ХМАО- Югре, шесть лет – в Мурманской области. На Камчатке, в Белгородской и Липецкой областях на покупку «однушки» нужно копить семь лет.

По мнению экспертов, пандемия коронавируса, оказавшая негативное влияние на доходы жителей России, в совокупности с ростом цен на жилье, сопровождавшимся программой льготной ипотеки, ударила по возможностям граждан купить собственную квартиру.

Аналитики выяснили, что с 2017 по 2019 год условный житель РФ со среднедушевым доходом мог бы накопить средства на квартиру за восемь лет.