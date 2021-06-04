Владельцы элитных многоквартирных домов в столице Марокко Рабате отказываются сдавать квартиры временному поверенному в делах Израиля в Марокко Давиду Гуврину, сообщает Assahifa .

«Риэлторское агентство, нанятое для поиска жилья для Гуврина, подобрало подходящее место в жилом комплексе в престижном районе Рабата, Гуврин согласился, полагая, что квартира отвечает всем необходимым мерам безопасности, – пишет издание. – Однако проблема в том, что владельцы категорически отказываются сдавать в аренду свою недвижимость израильскому дипломату, как только узнают, кто он такой».

По словам марокканского источника, то же самое «произошло в других жилых комплексах в том же районе».

«Владельцы квартир в резиденциях Zu'air Road с самого начала предпочитали держаться подальше от проблем, которые, возможно, возникнут, если они согласятся сдать квартиру Давиду Гуврину», – добавил источник СМИ.

Как сообщает Assahifa, израильский дипломат проживает в одном из столичных хорошо охраняемых отелей с тех пор, как прибыл в страну – 26 января 2021. Офис поверенного еще не открыт до выдачи въездной визы для технической группы министерства иностранных дел Израиля.

Издание отмечает, что ситуация с отказом сдавать жилье Гуврину опровергает все заявления дипломата, которые он делал на публику о гостеприимстве страны – он даже «выражал безмерное счастье носить традиционную марокканскую одежду».

Марокко стало четвертой арабской страной, заключившей соглашение о нормализации отношений с Израилем в 2020 году после ОАЭ, Бахрейна и Судана.

Гуврин, который ранее был послом Израиля в Египте, станет главой миссии в Марокко, если страны установят полноценные дипотношения.

Израиль и Марокко установили дипотношения на низком уровне еще в 1990-х после заключения временных мирных соглашений Израиля с палестинцами, но эти связи были приостановлены после начала второй интифады. Тем не менее, неформальные связи продолжались, и израильтяне могли ездить в Марокко в рамках организованных туров. Отношениям помогала большая община марокканских евреев, которая насчитывает около 700 000 человек, многие из которых поддерживают связь с родственниками в Израиле.