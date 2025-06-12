В ночь на 12 июня армия России нанесла удар по Харькову с применением ударных беспилотников. По данным областной полиции, пострадали не менее 18 человек, пятеро из них — в больнице. Среди раненых — четверо детей, младшему из которых всего два года.

Атаки пришлись на жилые кварталы Шевченковского, Салтовского и Слободского районов. Повреждены многоэтажки, частные дома, школы, детский сад, магазин и автомобили. По словам мэра города Игоря Терехова, было зафиксировано 11 попаданий. Один из дронов «Шахед» не сдетонировал.

Это не первая атака на город за последние дни. В среду, 11 июня, в результате удара погибли как минимум четыре человека, десятки были ранены.

На фоне обострения ситуации президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на международной конференции Globsec в Праге. Он заявил, что Кремль не реагирует на огромные потери в армии, но остается чувствительным к санкциям. По словам Зеленского, с начала вторжения потери России составили более миллиона убитых и раненых.

Зеленский поддержал предложение Европейской комиссии о снижении предельной цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Он призвал партнеров к оперативному введению новых ограничений и усилению военной помощи.

«С Россией нельзя договориться о мире. Ее можно только заставить — через силу, санкции и международное единство», — подчеркнул украинский президент. Он также напомнил, что если «первая линия обороны падет, президент России Владимир Путин пойдет дальше».

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.