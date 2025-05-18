ТУРЦИЯ
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Глава МИД Турции посетит Белград
Хакан Фидан обсудит с руководством Сербии мир в регионе и двустороннее сотрудничество
Глава МИД Турции посетит Белград
/ TRT World
18 мая 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в понедельник отправится с официальным визитом в Сербию, где проведет переговоры с президентом Александром Вучичем и министром иностранных дел Марко Джуричем.

Как ожидается, стороны обсудят развитие многоуровневого партнерства и рост торгового оборота, который в 2024 году увеличился на 35% и достиг $3 млрд. В качестве стратегической цели установлено достижение планки в $5 млрд.

Фидан подчеркнет важность сдержанности и диалога в связи с ситуацией в Боснии и Герцеговине, а также подтвердит приверженность Анкары делу мира и стабильности на Балканах. Отдельное внимание будет уделено роли Сербии как ключевого регионального партнера Турции и укреплению солидарности на фоне общих вызовов.

За последние 12 лет турецкие инвестиции в Сербии выросли с $1 млн до $405 млн, турецкие компании создают около 10 тыс. рабочих мест. На предыдущей встрече президентов в 2024 году был проведен четвертый раунд Совета высокого уровня сотрудничества.

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