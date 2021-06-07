Крыса-сапер из Камбоджи уходит на пенсию

Крыса-сапер из Камбоджи, пять лет искавшая мины, уходит на пенсию. За время своей карьеры самец по кличке Магава обнаружил 71 мину и 38 неразорвавшихся снарядов, оставшихся после гражданской войны в стране. Благодаря Магаве удалось очистить более 225 тысяч квадратных метров земли. У этих животных отличное обоняние и они могут чувствовать запах взрывчатки. При этом они легкие и могут без опаски наступать на мины, не приводя детонатор в действие. В прошлом году Магаву наградили золотой медалью "За храбрость, спасающую жизни и приверженность долгу". #крыса #сапер #Камбоджа #shorts