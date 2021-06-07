ПОЛИТИКА
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Пассажиры в шоке! Полтора часа в душном самолете
Пассажиры рейса «Карши-Москва» полтора часа просидели в душном самолете. Когда они поднялись на борт, двигатели не запустились из-за технических неполадок. Кондиционеры тоже не работали. Причиной стала жара. Столбики термометров вчера показывали 44 градуса по Цельсию. После долгого ожидания людей разместили в зале ожидания аэропорта. Рейс впоследствии перенесли на сегодня. Рано утром самолет улетел в Москву. #Узбекистан #самолет #Москва #shorts
пнрта / Others
7 июня 2021 г.
Истории
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