Пассажиры в шоке! Полтора часа в душном самолете

Пассажиры рейса «Карши-Москва» полтора часа просидели в душном самолете. Когда они поднялись на борт, двигатели не запустились из-за технических неполадок. Кондиционеры тоже не работали. Причиной стала жара. Столбики термометров вчера показывали 44 градуса по Цельсию. После долгого ожидания людей разместили в зале ожидания аэропорта. Рейс впоследствии перенесли на сегодня. Рано утром самолет улетел в Москву. #Узбекистан #самолет #Москва #shorts