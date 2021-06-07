КУЛЬТУРА
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Турок-рекордсмен собирается пересечь Тихий океан на лодке
Почти как у Жюля Верна: из Калифорнии на лодке – в Гонконг, оттуда на велосипеде – до Эвереста, а после Джомолунгмы – к Эльбрусу и на родину, в Турцию. Так Эрден Эруч собирается поставить новый мировой рекорд
Турок-рекордсмен собирается пересечь Тихий океан на лодке
Фото: АА / AA
7 июня 2021 г.

Американский путешественник турецкого происхождения Эрден Эруч, вписавший свое имя в Книгу рекордов Гиннеса 15 раз, рассказал агентству Anadolu о подготовке к новому приключению.

В июне этого года Эруч планирует на лодке отчалить из Калифорнии, чтобы в марте 2022 года пересечь Тихий океан и добраться до Гонконга.

Тем самым он намерен стать первым человеком, переплывшим Тихий океан – от Северной Америкой до Азии – на лодке за счет силы своих мускулов.

Но на этом планы Эруча не заканчиваются: после прибытия в Гонконг в марте 2022 года он сразу же отправится на велосипеде к Эвересту. Осенью того же года мужчина планирует покорить вершину, а зимой – добраться до Эльбруса через Синьцзян-Уйгурский автономный район, Кыргызстан и Казахстан.

Взойти на самую высокую гору в Европе турецкий путешественник намерен в марте 2023 года. После этого он отправится в Турцию.

«Весной 2023 года я отправлюсь в Турцию. Планирую посетить региональные школы-интернаты, встретиться с учащимися этих школ и расширить их кругозор. Хочу позвонить этим детям во время путешествия по океану посредством спутникового телефона. Это одно из занятий, которое доставляет мне удовольствие и вызывает энтузиазм», – пояснил Эруч.

Спортсмен также отметил, что в рамках своего проекта «Шесть вершин» он уже покорил вершины Мак-Кинли, Косцюшко и Килиманджаро, а теперь планирует восхождение на Эверест, Эльбрус и Аконкагуа.

Эрден Эруч – первый человек, совершивший одиночное кругосветное плавание на лодке. Это путешествие вошло в историю как «самое быстрое кругосветное плавание за счет силы собственных мускулов». Оно заняло 5 лет и 11 дней.

Кроме того, турок попал в Книгу рекордов Гиннеса и «как первый человек, переплывший три океана на лодке».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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