ВОЙНА В ГАЗЕ
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Почему Израиль снова вторгся в Газу?
Нетаньяху начал наземную операцию, перерезав палестинский сектор на две части — все ради дальнейшей оккупации эксклава
Почему Израиль снова вторгся в Газу?
Израильские войска вновь вторглись в Газу / Reuters
20 марта 2025 г.

Израиль начал «ограниченную наземную операцию», чтобы вернуть контроль над коридором Нецарим — стратегической дорогой, разделяющей Газу. Операция последовала за массированными авиаударами, которые за 48 часов унесли жизни 436 человек, включая 183 ребенка и 94 женщины, по данным Минздрава Газы.

Коридор Нецарим играет ключевую роль для контроля над сектором. Израильские силы заняли укрепленные базы, полностью заблокировав передвижение из северной в южную часть Газы. Это первый случай захвата территории с момента окончания перемирия.

Операция, как утверждают в Тель-Авиве, вызвана отказом ХАМАС продлить режим прекращения огня. Израиль утверждает, что движение якобы отвергло предложения о 30–60-дневном перемирии. В ответ премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что удары продолжатся «до полной победы» и освобождения оставшихся 59 заложников.

Однако Израиль лжет, утверждая, что ХАМАС будто бы отказался от перемирия: напротив, палестинское движение настаивало на переходе ко второму этапу прекращения огня и полному прекращению конфликта. Но Нетаньяху отверг это предложение, настаивая на постоянном присутствии израильских военных в Газе и продолжении агрессии.

На фоне эскалации резко ухудшилась гуманитарная ситуация. Международный комитет Красного Креста предупреждает, что больницы Газы не справляются с потоком раненых, а запасы медикаментов истощены. ООН требует расследования после гибели сотрудника организации при ударе по гостевому дому в Дейр-эль-Балахе.

Одновременно Израиль перехватил ракету, выпущенную из Йемена. Хуситы заявили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион гиперзвуковой баллистической ракетой и вновь нанесли удар по американскому авианосцу в Красном море.

Операция в Газе также сопровождается внутриполитическими разногласиями в Израиле. Нетаньяху обвиняют в возобновлении войны ради сохранения власти, несмотря на массовые протесты против его правительства. Ультраправые политики из коалиции премьера откровенно радуются возобновлению войны, что подтверждает эту теорию: Нетаньяху возобновил агрессию исключительно ради сохранения премьерского кресла и полной оккупации Газы.


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