Министерство образования и науки Казахстана намерено открыть научный институт изучения Улуса Джучи, сообщает Tengrinews.kz. Дата начала работы института, а также город, в котором его разместят, пока не названы.

Проект постановления правительства «О создании Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного введения «Научный институт изучения Улуса Джучи» вынесен на публичное обсуждение 3 июня. Оно продлится до 17 июня.

В документе отмечается, что основанием для открытия НИИ стало поручение президента Касым-Жомарта Токарева от 18 августа 2020 года.

По данным национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен», институт будет проводить в том числе и генеалогические исследования.

Джучи – старший сын Чингисхана и его первой жены Бортэ из племени унгират, государственный деятель и военачальник Монгольской империи. Участвовал в завоевании Центральной Азии, командовал самостоятельным отрядом в низовьях Сырдарьи.

В 2019 году депутаты казахстанского парламента предлагали установить в стране три памятника Джучи. В начале сентября того же года депутат Мажилиса Бахытбек Смагул предложил переименовать одну из главных улиц столицы в честь старшего сына Чингисхана и оказать ему почести «как основателю Большого Улуса (Золотая Орда) на казахской земле».

В рамках Золотой Орды происходил этногенез многих североевразийских народов, прежде всего тюркских.