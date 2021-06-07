По приказу генерала Тер-Григорьянца было заминировано примерно 500-600 гектаров территории в Кельбаджаре – в районе золотоносных рудников, а также Лачинском районе, заявил в интервью армянскому телевидению директор-основатель специального военно-тренировочного учебного центра «Тигран Мец», полковник ВС Армении Корюн Гумашян. Как отмечает издание Minval.az, он также участвовал во Второй Карабахской войне, однако после разгрома армянских войск бежал в США.

«В 1993 году эти районы были заминированы, и заминированы они были мной по приказу генерала Нората Тер-Григорянца (в то время – начальник Генштаба, и.о. министра обороны Армении – прим. редакции). Тогда по решению президента Левона Тер-Петросяна Кельбаджарский район должен был быть возвращен Азербайджану, и в июле был отдан приказ с подписью и печатью, чтобы мы начали там обустраивать границу. Мы поехали и организовали эту операцию на семнадцати КамАЗах, заминировали в Кельбаджаре около 500-600 га территории», – признался Корюн Гумашян.

В связи с этим Гумашян обратился к Азербайджану и России с предупреждением, что никто, кроме него, не может отдать карты минирования в Кельбаджаре и Лачине.

«Сергей Лавров приехал, и они как будто договорились, чтобы наша сторона выдала карты заминированных районов азербайджанской стороне. Насколько я понял, наша сторона согласилась – но я не согласился с этим. Я был и остаюсь при своем мнении. Карты заминированных районов я могу отдать, чтобы передали Азербайджану, но только с одним условием – верните наших пленных», – сказал он.

По словам Гумашяна, разминировать эти участки невозможно. «Мы очень умно заминировали эти территории – даже если они привезут специалистов из Англии или России, все равно не получится ничего сделать. Там есть места, которые заминированы цепными минами. Верните наших пленных, и тогда я отдам карты, и вы сможете разминировать территории и эксплуатировать рудники. Единственный экземпляр карты у меня», – сказал Гумашян.

Корюн Гумашян заявил, что армяне сами неоднократно несли там потери из-за подрывов, поскольку карты минирования якобы есть только у него. «Были случаи, когда наши тоже взрывались на этих минах, то ли золото ехали искать, то ли на охоту. Говорят даже, что это были официальные лица. Хотя мы предупреждали руководителей местных властей, что дальше определенной территории не следует передвигаться», – добавил он.

Как отмечает сайт «Вестник Кавказа», если верить Гумашяну, выходит, все эти годы участок в Кельбаджаре представлял собой мертвую зону, куда было запрещено заходить даже самим оккупантам из-за того, что никто, кроме Гумашяна не знал, где мины – и армянское руководство не пыталось как-либо на него повлиять и забрать карту.

4 июня 2021 года около 11 часов утра оператор гостелеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник государственного информагентства «АзерТАДЖ» Магеррам Ибрагимов, а также заместитель представителя главы ИВ в села Сусузлуг Кельбаджарского района Ариф Алиев, находясь в автомобиле «КАМАЗ», погибли при подрыве на противотанковой мине, установленной армянской стороной. В результате инцидента пострадали еще 4 человека. Военная прокуратура Азербайджана по данному инциденту возбудила уголовное дело.