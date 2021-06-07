Россия в 2020 году продала за рубеж вооружения и военной техники на $15 млрд, заявил 7 июня глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, отмечает «Коммерсант».

«Мы выполнили, самое главное, показатели прошлого года. У нас объем более $15 млрд – 102% от намеченных показателей. И портфель заказов, что очень важно, сохранился на уровне более $50 млрд», – сказал господин Шугаев. Его слова приводит сайт Кремля.

Россия в сфере военно-технического сотрудничества поддерживает отношения более чем со ста государствами, а в 51 страну поставила технику, добавил он. При этом Шугаев заявил о давлении на партнеров Москвы.

«Наши конкуренты, несмотря даже на общую тяжелую ситуацию, все равно усиливают свое воздействие на наших партнеров прежде всего. Мы в этом смысле сталкиваемся с беспрецедентным давлением и являемся свидетелями того, что наши партнеры находятся под весьма и весьма серьезным прессингом. Но мы учитываем интересы и наших старых партнеров и, конечно, стремимся к тому, чтобы с новыми установить добрые отношения, входим в их положение. Как говорится, военно-техническое сотрудничество иногда любит и тишину в том числе», – добавил он.

По словам главы ФСВТС, сфера военно-технического сотрудничества серьезно пострадала из-за пандемии коронавируса. В частности, это отразилось на сотрудничестве с партнерами, а также на маркетинговой деятельности.

«К примеру, международные выставочные мероприятия практически все были свернуты. Одно исключение – это наш форум «Армия-2020» в Кубинке. Это единственное крупное международное мероприятие, которое состоялось в прошлом году», – отметил господин Шугаев.

В феврале представитель ФСВТС России сообщил, что половина экспорта российского оружия приходится на Ближний Восток и Северную Африку. Это составляет примерно $6 млрд в год за последние пять лет.

Впрочем, как отмечают эксперты, анализ открытых данных показывает, что российский экспорт устойчиво рос до 2013 года, а потом стабилизировался на уровне без каких-либо особых взлетов. Из заявлений президента РФ Владимира Путина следует, что в 2014 году объем экспорта отечественных вооружений составил $15 млрд, в 2015-м – $14,5 млрд, в 2016-м – $15,3 млрд, в 2017-м – $15,3 млрд, в 2018-м – $16 млрд, в 2019-м – $13 млрд (по данным Минобороны – 15,2 млрд), в 2020 году – около $13 млрд.