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Турецкие отели к приему отдыхающих готовы на 100%
Новые меры дезинфекции, социальная дистанция и строгий государственный контроль – журналисты TRT на русском проверили готовность турецких отелей к приему гостей #Турция #туризм #COVID
Турецкие отели к приему отдыхающих готовы на 100% Description: Новые меры дезинфекции, социальная дистанция и строгий государственный контроль – журналисты TRT на русском проверили готовность турецких отелей к приему гостей. / Others
7 июня 2021 г.
Истории
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