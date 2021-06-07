7 июня 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Израильская полиция ранила журналистку Al Jazeera
Журналистка Al Jazeera ранена полицией во время акций протеста против задержания палестинского активиста. Израильские правоохранители применили против протестующих резиновые пули и светошумовые гранаты. Пострадали, по меньшей мере, 10 человек #Израиль #Палестина #полиция
Израильская полиция ранила журналистку Al Jazeera DESCRIPTION: Журналистка Al Jazeera ранена полицией во время акций протеста против задержания палестинского активиста. Израильские правоохранители применили против протестующих резиновые пули и светошумовые гранаты. Пострадали, по меньшей мере, 10 человек. / Others
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