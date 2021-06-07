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Российским туристам закроют лазейку для полетов на отдых в закрытые страны
Ростуризм предупредил туроператоров о том, что авиакомпаниям могут аннулировать допуски на выполнение грузопассажирских рейсов, перевозящих туристов в страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение
Российским туристам закроют лазейку для полетов на отдых в закрытые страны
Российским туристам закроют лазейку для полетов на отдых в закрытые страны / Others
7 июня 2021 г.

Росавиация и Ростуризм хотят закрыть лазейку для туроператоров, отправляющих клиентов грузопассажирскими рейсами в страны, с которыми не возобновлено регулярное авиасообщение, пишет «Коммерсант».

Росавиация ранее предупредила авиакомпании, что оформление билетов на грузопассажирские рейсы возможно только при наличии решения оперштаба и разрешения авиавластей иностранных государств, сообщал 5 июня Tourdom. Ведомство пообещало принять меры в случае оформления билетов на такие рейсы в туристических целях.

По информации «Коммерсанта», Ростуризм уведомил туроператоров, что авиакомпаниям могут аннулировать допуски на выполнение грузопассажирских рейсов в страны, с которыми не возобновлено авиасообщение. Тогда операторам придется нести ответственность перед клиентами за ненадлежащее оказание услуг.

Россия возобновила авиасообщение с 43 странами. В этом списке нет Кипра и Туниса, куда сейчас в основном летают организованные туристические группы на грузопассажирских рейсах, говорит собеседник «Коммерсанта». По его оценке, на Кипре сейчас могут находиться 14 000–42 0000 туристов, в Тунис билеты выкуплены в незначительном объеме. Допуски для авиакомпаний на часть рейсов на Кипр уже аннулированы, добавляет собеседник газеты.

Один из источников «Коммерсанта» считает, что поводом для решения Росавиации стали претензии туроператоров, которые жаловались на то, что перевозить на грузопассажирских рейсах могут только «конкуренты с административным ресурсом».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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