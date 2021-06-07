ПОЛИТИКА
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России не понравилась форма украинских футболистов
Сборная Украины по футболу показала новую форму, в которой спортсмены выступят на Евро-2020. На ней изображена карта страны вместе с Крымом. В УЕФА ничего в этом предосудительного не увидели, несмотря на негативную реакцию Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму». #крым #украина #футбол
России не понравилась форма украинских футболистов / Others
7 июня 2021 г.
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