Сигнал о том, что ситуация накаляется, прозвучал в минувшие выходные, когда израильские силы безопасности позволили себе задержать 23-летнюю палестинскую активистку Муну аль-Курд в ее доме в квартале Шейх-Джаррах в оккупированном Иерусалиме. Как рассказали очевидцы, полицейские обыскали ее дом и увезли в неизвестном направлении. После многочасового допроса Муну отпустили. Возможно, причиной стало то, что накануне она выступила в роли организатора марафона из Шейх-Джаррах в квартал Сильван. Участники мероприятия вели себя мирно, однако израильские силы безопасности преградили им путь и попытались разогнать.

Провокационным поведением в эти дни отличились и израильские правые активисты, которые попытались согласовать на 10 июня новый «Марш с флагами» с движением через мусульманский квартал оккупированного Иерусалима. Изначально полиция дала разрешение на организацию шествия, однако посоветовала поменять маршрут. Силы безопасности опасались, что активисты спровоцируют беспорядки. В итоге, по неподтвержденным данным, полиция отказалась проводить марш 10 июня. Правые отреагировали предсказуемо: глава блока «Ционут Датит» Бецалель Смотрич обвинил полицию в «позорном отступлении».

То, что вокруг Иерусалима снова сгущаются тучи, не выглядит случайным, если учесть, что на этой неделе должна решиться судьба образованной недавно израильской коалиции, которая не будет включать «пожизненного» премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его партию «Ликуд». Любое обострение с Палестиной пришлось бы как раз на руку политику, который сделал себе репутационный капитал на «разрешении проблем» в сфере безопасности.

По крайней мере, провокация против арабского населения и попытка сделать из этого правильную «картинку» помогли бы создать впечатление, что без Нетаньяху ситуация рушится и выходит из-под контроля. Тем более что «арабскую» карту премьер уже попытался разыграть в эти дни.

Заклеймить арабскую партию

Новая коалиция – самая необычная в истории Израиля не только потому, что она включает партии разного политического спектра, но и потому, что в нее входит партия палестинских граждан – Объединенный арабский список во главе с Мансуром Аббасом. Если коалиция будет утверждена на уровне парламента на этой неделе, то это первый случай, когда представляющие интересы палестинских арабов силы войдут в состав сионистского правительства.

С учетом того давления, которое оказывается сейчас на членов новой коалиции, ее арабская компонента не могла не стать мишенью для Нетаньяху и его радикализованных сторонников. Несколько дней назад глава правительства сказал, что «блок перемен» попросту «продал» пустыню ан-Накб Объединенному арабскому списку.

Премьер имел в виду те уступки, которые коалиционные силы сделали арабской партии для того, чтобы она согласилась с ними работать. По неофициальным данным, депутатам Объединенного арабского списка были обещаны определенные преференции в комиссиях парламента, а также выделение 53 млрд шекелей на нужды арабского населения. Помимо этого, в течение 120 дней новое правительство должно внести поправки в закон Каменица «О незаконном строительстве». Это документ, формально ужесточающий борьбу с нелегальной застройкой, но долгие годы использовавшийся избирательно – для борьбы с жилищными правами палестинцев. Как ожидается, теперь еврейская поселенческая активность в некоторых районах остановится.

На грани политических убийств

Очернение новой коалиции уже привело к потоку угроз в адрес ее членов. В эти выходные глава ШАБАК Надав Аргаман сообщил, что его ведомство «зафиксировало серьезный рост и радикализацию дискурса, связанного с насилием и подстрекательством». По его мнению, неаккуратные высказывания израильских политиков могут побудить отдельных лиц или целые группы в обществе к организации кровопролития. «Наш долг – выступить с четким и решительным призывом к немедленному прекращению подстрекательских и агрессивных выступлений. Ответственность за ограничение этого дискурса лежит на всех нас», – отметил Аргаман.

Его выступление породило подозрения, что ШАБАК владеет информацией о подготовке политических покушений. Предполагают также, что Аргаман был вынужден высказаться из-за истерики, звучащей теперь в заявлениях Нетаньяху. Сам премьер не признает вины за рост агрессии в израильском обществе: выступая на специальном заседании фракции «Ликуда», он заявил, что его сторонники сами становятся объектом подстрекательства. «Люди чувствуют, что их обманули, и это действительно так. Им не должны затыкать рты, и их аккаунты в Facebook и Twitter не должны блокировать. Никто не заткнет нам рот, национальный лагерь будет противостоять этому опасному левому правительству», – подчеркнул пока еще действующий глава правительства.

Однако его действия свидетельствуют совершенно об обратной тенденции. Главное, чтобы накал вокруг Иерусалима не сделал палестинское население жертвой коалиционных интриг внутри сионистского правительства.