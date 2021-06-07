Режим санкций в отношении России закреплен во многих законодательных актах стран Запада и останется навсегда. Об этом 7 июня заявил замглавы МИД Александр Панкин, его слова приводит ТАСС.

«Режим санкций был всегда. И он останется навсегда, давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных нормативных актах американских и других государств, и открутить назад будет невозможно», – сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что Россия не будет просить кого-либо снять санкции и «не будет каяться за то, чего не делает».

Если аннексированный Крым будет в России, санкции точно будут всегда, как были санкции на Прибалтику, пока она не отделилась и не стала тремя отдельными государствами, следует из выступления Панкина перед депутатами Госдумы.

Он также добавил, что Россия готовится к дополнительным санкциям, в том числе к отключению страны от международных платежных систем. Ранее такой исход допустило международное рейтинговое агентство Moody’s.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 июня заявил, что ограничительные меры против РФ принимают без каких-либо конкретных целей. Он призвал США выйти из «порочного замкнутого круга» ограничений в отношении Москвы.

«Собственно, санкций свыше 90 за всю историю было принято в отношении нашей страны <...> Это такой порочный какой-то замкнутый круг. Ну, теоретически из которого, конечно, нужно выходить. Потому что санкции ведь не позволяют добиваться каких-то целей», – заключил спикер Кремля.