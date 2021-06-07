Несмотря на утверждения российских СМИ об интересе Ирака к покупке систем противовоздушной обороны С-400 и С-300 и истребителей Су-57, эксперты уверены: Москва сталкивается с конкуренцией из-за расширения сотрудничества между Ираком и двумя региональными державами – ОАЭ и Саудовской Аравией, пишет Defense News

«Хотя год назад в [иракском] парламенте велась дискуссия, мне неизвестно о каком-либо подлинном интересе к этим системам тогда или в настоящее время со стороны [Министерства обороны]. Кроме того, с начала прошлого года в парламенте в последнее время не обсуждается покупка таких вооружений», – сказал изданию глава консалтинговой компании NAMEA Group, экс-советник министра внутренних дел Ирака Норман Риклефс.

Арам Нергизян, старший советник Программы по военно-гражданским отношениям в арабских государствах Ближневосточного центра Карнеги, в комментарии Defense News отметил, что Россия может сыграть роль лишь в модернизации или замене некоторых стареющих систем Ирака. «Ирак продолжает эксплуатировать боевые вертолеты российского производства. Россия уже продала вариант своего основного боевого танка Т-90С, но более серьезный вопрос о том, как Ирак может эффективно поддерживать смешанный парк американской и российской бронетехники, остается неясным», – отметил он.

Александр Джалиль, аналитик Gulf State Analytics, отметил, что российское оружие «обычно дешевле американского, но в истребителях Су и С-300 нет необходимости, учитывая внутренние финансовые проблемы, с которыми сталкивается Ирак».

В то же время аналитики указывают на то, что Ирак заинтересован больше в расширении отношений с Саудовской Аравией и ОАЭ, и «эти усилия, похоже, развиваются хорошо». В январе иракская делегация во главе с министром обороны страны посетила ОАЭ с целью укрепления двустороннего сотрудничества с упором на военное сотрудничество. А 31 марта Саудовская Аравия и Ирак договорились активизировать сотрудничество в области безопасности после того, как наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман и премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казыми встретились и договорились продолжить координацию усилий по борьбе с терроризмом. Совместное заявление, опубликованное после встречи, также было дополнено соглашением об активизации экономического сотрудничества и создании совместного фонда в размере 3 млрд долларов.