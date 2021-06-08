В распоряжение Генерального управления по делам двух священных мечетей поступили 10 смарт-роботов, в чьи задачи входит дезинфекция Масджид аль-Харам в Мекке, пишет Saudi Gazette. Таким образом, власти Саудовской Аравии стараются создать все условия для безопасного совершения хаджа паломниками.

Устройства запрограммированы на обеззараживание территории Заповедной мечети и ее окрестностей. Роботы действуют на основании карты местности и проводят смарт-анализ, чтобы самым эффективным образом распылять антисептики по территории.

Каждый аппарат способен работать от пяти до восьми часов без вмешательства человека. На поверхности 600 кв. м. он распыляет 23,8 л антисептиков для устранения бактерий.

Ранее в Эр-Рияде заявили, что в Мекку и Медину смогут приехать до 60 тыс человек при наличии прививки от коронавируса. Однако паломников из РФ и некоторых других стран могут не допустить в Саудовскую Аравию к совершению хаджа – причина в том, что российский «Спутник-V» не входит в число препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По последней информации, лица, вакцинированные препаратом китайского производства Sinovac, смогут совершить хадж в этом году.