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Охранять здоровье паломников во время хаджа будут специальные роботы
10 смарт-роботов будут дезинфицировать территорию священной мечети Аль-Харам и ее окрестности, чтобы обезопасить паломников от коронавируса
Охранять здоровье паломников во время хаджа будут специальные роботы
Фото: PBS / Others
8 июня 2021 г.

В распоряжение Генерального управления по делам двух священных мечетей поступили 10 смарт-роботов, в чьи задачи входит дезинфекция Масджид аль-Харам в Мекке, пишет Saudi Gazette. Таким образом, власти Саудовской Аравии стараются создать все условия для безопасного совершения хаджа паломниками.

Устройства запрограммированы на обеззараживание территории Заповедной мечети и ее окрестностей. Роботы действуют на основании карты местности и проводят смарт-анализ, чтобы самым эффективным образом распылять антисептики по территории.

Каждый аппарат способен работать от пяти до восьми часов без вмешательства человека. На поверхности 600 кв. м. он распыляет 23,8 л антисептиков для устранения бактерий.

Ранее в Эр-Рияде заявили, что в Мекку и Медину смогут приехать до 60 тыс человек при наличии прививки от коронавируса. Однако паломников из РФ и некоторых других стран могут не допустить в Саудовскую Аравию к совершению хаджа – причина в том, что российский «Спутник-V» не входит в число препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По последней информации, лица, вакцинированные препаратом китайского производства Sinovac, смогут совершить хадж в этом году.

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