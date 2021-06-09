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Президент Кыргызстана показал пьяного главу облсуда
На заседании Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной системы президент Кыргызстана Садыр Жапаров показал видео с пьяным судьей на рабочем месте. По его словам, с такими кадрами проводить реформу правовой системы невозможно. Как позже прокомментировал сам судья, видео было снято год назад в нерабочий день. #Жапаров #Кыргызстан #судья
Президент Кыргызстана показал пьяного главу облсуда / Others
9 июня 2021 г.
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