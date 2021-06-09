Президент Кыргызстана показал пьяного главу облсуда

На заседании Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной системы президент Кыргызстана Садыр Жапаров показал видео с пьяным судьей на рабочем месте. По его словам, с такими кадрами проводить реформу правовой системы невозможно. Как позже прокомментировал сам судья, видео было снято год назад в нерабочий день. #Жапаров #Кыргызстан #судья